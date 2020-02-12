Зе!рокировка. Что означает замена Богдана на Ермака и при чем здесь Коломойский

10360 просмотров
Среда, 12 февраля 2020, 14:42
Виктор БобыренкоВіктор Бобиренко
Бюро анализа политики, общественное партнерство "За прозрачные местные бюджеты"

Як тільки пройшла новина про заміну Богдана на Єрмака багато хто відразу почав бити на сполох: Єрмак + Козак = змова проти України.

А це значить замирення Донбасу за сценарієм Путіна: бойовики стають ветеранами бойових дій, вчителькам, які досягли пенсійного віку і які на уроках історії 6 років вчили дітей, що хунта – це погано, а Путін врятував молоді республіки – ці роки сміливо зарахують у трудовий стаж (хоча ніхто з них не сплачував внески до Пенсійного фонду України).

Ну, і звісно – Пушилін і Пасічник очолюють обласні ради. Втім, думаю, що це не зовсім так.

Перше

Богдан водив маленького (в політичному сенсі) Володю за руку, витирав йому сльози і давав щиглів. Він пам'ятає його безпорадним. Він, за дорученням Ігоря Валерійовича, вмовляв його на великий хайп (агресивна виборча Зе!кампанія). Богдан – той, хто казав шо робити, а Володя, як у давній казці, – міг лише зазначити, що текст трохи по-дебільному написаний.

Богдан – єдиний в оточенні Найвеличнішого, хто так і не визнав його у цьому статусі.

А хлопчик виріс. І не хоче, щоб йому робив козу колишній старший у дворі: не треба поводитися, як дембель перед молодим лейтенантом.

Друге

Богдан високо себе ніс. А інші фаворити хотіли теж доторкнутися до тіла й отримати милість. Його і не любили, як молоді сержанти дембеля. Особливо дратували людей його вибрики, схожі на допетровську Московську думу: кому де стояти при зустрічі визволених бранців, хто чий холоп тощо.

Третє

Богдан нажив ворогів і поза офісом президента. В таких випадках завжди так: когось переїхали при призначеннях, з кимось повелися без поваги.

Просто у солянці нинішньої влади, де немає поваги до експертності та професіоналізму, поважають атрибути, символи і понти.

То чого ж ви хотіли?

Четверте

Богдан токсичний для колективного Заходу. Його звільнення – сигнал для МВФ: можете давати бабки, Коломойський не в фаворі.

Тож тут збіглося настільки багато обставин, що заміна в Зе!команді стала неминучою. Для Володимира Олександровича комфортнішим виявився Андрій Єрмак.

Але є ще один момент.

П'ятий елемент

Спочатку, рік тому, тільки Ігор Валерійович руками Богдана бився за Володю. Потім вписався Аваков. Пінчук очікував і біг на місці. Ахметов грав за опонентів.

Лише після першого туру, коли вже було все ясно, Пінчук став у стрій, сотворивши тріумвірат: Зеленський мав бренд, Пінчук і Коломойський – медіаімперії і впливи. Спочатку здавалося так, що Ахметова у свою компанію вони не візьмуть. Нахіба?

Але Коломойський втомлював Володимира Олександровича. Він йому зобов'язаний, а людей це дійсно втомлює.

Коломойський дратує Захід, і Володю у це тикали.

Коломойський поводився так, наче він знімав гру Зе! на роялі, коли той грав без рук. І може показати, які у президента аргументи, і чи залізні вони, чи, як кажуть в Одесі – "такоє".

Я свого часу, спираючись на історичний досвід і знаючи природу ментальності наших "еліт", стверджував, що усі тріумвірати розпадаються, розпадеться і цей.

Реклама:

Ми маємо ситуацію, коли в умовне коло тих, хто приймає рішення вступив спочатку Рінат Ахметов. Потім, після того, як зробив президента своїм подільником (через спільне оббріхування патріотів у справі Шеремета), і Арсен Аваков.

І тепер Ігор Валерійович не є першим серед рівних. Він у колі, з ним Аваков, у нього депутатська група.

Але тепер Коломойському замість тріумфу і сатисфакцій пропонують бути меншим братом за столом і отримати щось скромніше замість "ПриватБанку". Десь-щось, город замість латифундії.

Людині, яка зробила з Вови Найвеличнішого, пропонують стати у загальний стрій.

Читайте також: 

Богдан зібрався у відставку

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП

Турборежим Богдана. Як увірвався в команду Зеленського та пішов ексглава ОПУ

Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Тому Богдана і посунули. І через колишнього шефа. І через поведінку.

Але – питання питань: чи примириться із пониженням соціального статусу Ігор Валерійович? Ні, точно ні!

А чи буде мститися по-бойовому? Чи тихо, через Сашка Дубінського, плюватиме в страви на загальній кухні? Хтозна. Наче б то Ігор Валерійович не з тих, хто так все залишить. Але ж роки, пенсія, кров не та.

А Єрмак поки що не в колі. Він за спиною Зеленського. Він не замовляє політику. Він в темі, але частки не має. Поки що.

Єрмак – не самостійний, але це і добре. Він не ставленик жодного з олігархів і рівновіддалений від них. Це влаштовує усіх, крім Коломойського. Попервах (для внутрішньої політики) це буде добре. Але ж, хто і з якого боку буде корумпувати Єрмака? А що спроби будуть – ясно.

Я далекий від думки, що Єрмак – кріт, запханий нам імперією для того, щоб віддати Путіну Україну. Судіть самі: ще рік тому жоден аналітик в Москві не міг прогнозувати Єрмаку такого кар'єрного стрибка.

Просто як фаворит Єрмак залежний від бажань шефа. І тому, як і він, залежний від соціології. Соціологія дає перелік питань, що хвилюють електорат Зе. А там – 64% бажають миру.

Оскільки інших бажань більшості (зменшення тарифів, збільшення пенсій, посадка корупціонерів і, що особливо смішно у нашій ситуації, деолігархізації) виконати не вдасться, Зе!команда намагатиметься зробити прорив у питаннях миру.

Навіть даючи воду в Крим. Навіть проводячи вибори на Донбасі.

Єрмак і Зеленський усе ще думають, що вони побачили в очах Путіна бажання миру. А це був спалах в очах педофіла, який побачив наївних хлопчиків.

Тож, великою мірою, ми поміняли біду більшу на біду меншу. Зменшився вплив Коломойського. Збільшилися можливості Москви.

А свого середовища у Єрмака немає. Ідеології немає. Ніби активний ватник. Амбіції бігти є. Куди бігти – хтозна. Для формування команди йому пропонуватимуть своїх людей Пінчук, Ахметов і Аваков та інші. У тому числі й агенти впливу Кремля. І в інтересах Кремля.

А в ідеалі, Офіс президента мав би стати потужним аналітичним центром і дебатним майданчиком для експертного середовища, де б напрацьовувалися стратегії та концепції. Де був би живий діалог і комунікації з громадянським суспільством. Де з часом Єрмаку чи навіть самому Володимиру Олександровичу приємно було б бути модератором.

Але це чуже для них середовище. Тому у Єрмака не вийде. Я маю на увазі, не вийде зробити цю країну успішною.

Боже, бережи Україну!

Читайте також:

Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Богдан, Шефір, Єрмак. Як працюють найголовніші люди в Офісі президента

Віктор Бобиренко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Богдан Андрей Ермак Коломойский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Новости 10 марта: назначения в Кабмине, президентство Путина 10 марта 2020, 20:39
"Мерседесы", квартиры, швейцарские часы: Богдан впервые подал декларацию 10 марта 2020, 17:00
Богдан уже предлагает "карантин" на Печерских холмах 6 марта 2020, 13:24
Виктор Бобыренко
Зеленский и конец политического сезона
Зе!Комсомол и молодежная политика
Зеленский 2.0 возможен
Средства на программу социально-экономического развития – политическая коррупция
Зеленский и Коалициада
Атака каналов Медведчука - это начало президентской кампании Зеленского
Провалы и победы 2020
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)