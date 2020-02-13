Корниенко: Позиция Зеленского – "особый статус" в Конституцию не вписывать
В партии "Слуга народа" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Источник: интервью руководителя партии, первого заместителя председателя одноименной фракции Александра Корниенко "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первый вариант и доработанный, а позже отозванный о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, – ред.) были без какого-либо "особого статуса".
Детали: Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Корниенко напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.
А сейчас партия ждет "внешнеполитического сигнала от президента".
Предыстория:
- 5 декабря 2019 года перед переговорами в "нормандском формате" помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил о готовности Украины в случае успешной встречи изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- 12 декабря 2019 года Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса.
- 29 декабря 2019 года после обмена удерживаемыми лицами представитель РФ на переговорах по урегулированию конфликта в ТКГ в Минске Борис Грызлов выразил ожидание, что Киев "сможет перейти к реализации своих обязательств" и закреплению особого статуса Донбасса в Конституции.