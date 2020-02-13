Корниенко: Позиция Зеленского – "особый статус" в Конституцию не вписывать

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Четверг, 13 февраля 2020, 10:25

В партии "Слуга народа" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: интервью руководителя партии, первого заместителя председателя одноименной фракции Александра Корниенко "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первый вариант и доработанный, а позже отозванный о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, – ред.) были без какого-либо "особого статуса".

Детали: Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Корниенко напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

А сейчас партия ждет "внешнеполитического сигнала от президента".



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