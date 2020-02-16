Данилов поехал в Иран обсудить "проблемные вопросы"

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 16:36
Фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Источник: сайт Совета нацбезопасности и обороны

 

Детали: Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

В воскресенье секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января.

Вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком они возложили цветы на месте трагедии. Также в память о погибших было выставлено ​​11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Украинская правда
Темы: СНБО Иран катастрофа МАУ в Иране


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