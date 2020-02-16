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Данилов поехал в Иран обсудить "проблемные вопросы"

Воскресенье, 16 февраля 2020, 15:36
Данилов поехал в Иран обсудить проблемные вопросы
Фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Источник: сайт Совета нацбезопасности и обороны

 

Детали: Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

В воскресенье секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января.

Вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком они возложили цветы на месте трагедии. Также в память о погибших было выставлено ​​11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга". 
  • 5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.
  • 15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию черных ящиков самолета МАУ, однако не передаст их другим странам.

Украинская правда
Темы: СНБОИранкатастрофа МАУ в Иране
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