Стало известно имя погибшего в утреннем бою на Донбассе

Во время утреннего нападения российских оккупантов возле Хутора Свободного погиб гранатометчик ​​Максим Хитайлов.

Источник: 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев

Дословно: "В ходе отражения нападения вооруженных формирований россии на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вильного, к несчастью, 72 бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича".

Детали: До службы в ВСУ Максим жил в селе Выришальное Полтавской области. Поступил на военную службу по контракту в апреле 2019 года на должность гранатометчика.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.

Бывший военный Андрей Римарук, который часто бывает на фронте и общается со всеми звеньями военных, рассказал, что во время утреннего наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого Луганской области.