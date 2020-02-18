Стало известно имя погибшего в утреннем бою на Донбассе

8126 просмотров
Вторник, 18 февраля 2020, 19:23

Во время утреннего нападения российских оккупантов возле Хутора Свободного погиб гранатометчик ​​Максим Хитайлов.

Источник: 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев

Дословно: "В ходе отражения нападения вооруженных формирований россии на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вильного, к несчастью, 72 бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича".

Детали: До службы в ВСУ Максим жил в селе Выришальное Полтавской области. Поступил на военную службу по контракту в апреле 2019 года на должность гранатометчика.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.

Бывший военный Андрей Римарук, который часто бывает на фронте и общается со всеми звеньями военных, рассказал, что во время утреннего наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого Луганской области.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Враг 8 раз обстрелял украинских бойцов – ООС 18 февраля 2020, 07:26
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов 17 февраля 2020, 18:49
Оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь 16 февраля 2020, 19:01
Все новости
Главные новости
Стало известно имя погибшего в утреннем бою на Донбассе
Ермак: Атака в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм
Бывший военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине
НАБУ назвало тайной причину визита Ахметова в бюро
Все новости
мимими

Щенок, который не ходит, подружился с голубем, который не летает

исследование

Бытовые чистящие средства могут провоцировать астму у детей

еда

Великий пост 2020: как правильно поститься

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!