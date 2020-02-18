Бывший военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине

Менеджер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", бывший военный Андрей Рымарук, который часто находится на фронте и общается со всеми звеньями военных, заявляет, что во время утреннего наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого в Луганской области.

Источник: комментарий Рымарука "Украинской правде"

Прямая речь: "Это была открытая наглая попытка захватить наблюдательный пост, который среди военных называют "Баня". Он находится между Новотошковским и Золотым-4, напротив населенного пункта Голубовское, который контролируют оккупанты.

В начале января территория с наблюдательным постом "Баня" находилась в серой зоне, фактически она была ничейной. Однако она имела свои преимущества – находится на возвышении над врагом. Это небольшой, но стратегический наблюдательный пункт.

ВСУ было принято решение занять эту позицию, обустроить там наблюдательный пост, чтобы контролировать все действия врага, который регулярно с того направления обстреливал наши позиции, а украинские войска периодически несли потери.

В январе военные ВСУ неспешно зашли на эту позицию, обосновались на ней.

И вот полтора месяца спустя враг решил захватить "Баню", поскольку те, кто ее занял, имеют преимущество".

Детали: По словам Рымарука, поэтому в 5:15 утра по позициям 93-й и 72-й бригады открыли огонь из 120 мм минометов и оружия другого калибра.

Выпуская десятки снарядов, оккупанты пытались загнать украинских военных под землю, чтобы они не увидели, как из села Голубовское отходят две диверсионные группы.

Когда боевики вышли из села, начался контактный, близкий бой.

Украинские бойцы и оккупационные войска начали нести потери. Поэтому приняли решение очень быстро покинуть эти территории. Защитников оттащили оттуда и эвакуировали раненых.

Из зоны отвода быстро перебросили оперативные резервы вооруженных сил, притянули вооружение и нанесли удар – также из 120 мм минометов.

По словам Рымарука, ВСУ пришлось покинуть наблюдательный пост "Баня", так как при стрельбе из крупнокалиберных минометов есть большая угроза жизни.

Сейчас на этой позиции остается один погибший украинский военный.

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