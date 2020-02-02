Джулиани просил помощника Зеленского оставить Кличко на должности – NYT

Адвокат президента США Рудольф Джулиани во время встречи с помощником президента Андреем Ермаком 2 августа 2019 года просил оставить на должности председателя КГГА Виталия Кличко.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что во время встречи с Ермаком Джулиани просил помочь Кличко сохранить должность, называя Кличко давним другом и бывшим клиентом Джулиани.

В комментарии The New York Times Джулиани признал, что обсуждал должность Кличко на встрече с Ермаком в Мадриде 2 августа.

Прямая речь Джулиани: "Я сказал: "Я не знаю, я вне этого, но, похоже, он – один из хороших парней... И я говорю как личный друг, а не как представитель власти или что-то такое".

Детали: Издание отмечает, что на той же встрече Джулиани и Ермак обсуждали возможный визит президента Владимира Зеленского в США, и адвокат Трампа просил провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Ермак в ответе на запрос The Times также признал, что они с Джулиани обсуждали будущее Кличко.

Прямая речь Ермака: "Джулиани спросил мое мнение относительно Виталия Кличко как городского головы".

"Он сразу подчеркнул, что я не должен воспринимать его вопрос как попытку повлиять на меня".

Детали: По словам Ермака, он ответил Джулиани, что он давно знает Кличко, и тот пользуется поддержкой киевлян. Он отверг предположения о том, что Джулиани пытался повлиять на его позицию в отношении Кличко.

Вместе с тем, нардеп Александр Ткаченко, которого рассматривали как возможного кандидата на пост главы КГГА вместо Кличко, заявил, что "совпадение во времени между встречей Кличко с Джулиани и событиями в управлении Киевом было впечатляющим".

The New York Times отмечает, что, несмотря на сложный и непрозрачный характер украинской политики, не понятно, было ли вмешательство Джулиани определяющим фактором, который позволил Кличко сохранить должность, но понятно, что он пытался на это повлиять.

Издание пишет, что Кличко впервые нанял Джулиани в качестве консультанта для своей неудачной попытки избрания мэром Киева в 2008 году.

В июле Кличко размещал в Facebook фото своей встречи с Джулиани.

Со ссылкой на источники The New York Times пишет, что тогда Кличко говорил соратникам, что американские союзники помогут ему сохранить должность.

Сам Кличко в заявлении в пятницу заявил, что "это смешно" и что он "никого не просил о помощи". Он также заявил, что никогда не имел деловых отношений с Джулиани.

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