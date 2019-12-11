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Сурков заявил, что Аваков допивал вино за "нормандской четверкой"

Среда, 11 декабря 2019, 15:36
Сурков заявил, что Аваков допивал вино за нормандской четверкой
ТАСС

Помощник президента России Владислав Сурков назвал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что он якобы "психанул" на переговорах "нормандской четверки" пьяными фантазиями.

Источник: российское издание "Комерсант"

Прямая речь Суркова: "Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова.

 В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко не подпустили" к переговорам.

А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного".

Что было раньше: 10 декабря Аваков рассказал, что в ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Суркова сдали нервы и он кричал.

Также Аваков рассказал, что на нормандском саммите Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

Аваков в интервью "Гордону" говорил, что после завершения встречи украинская делегация выпила немного французского вина "Мы и там, не скрою, выпили, когда все закончилось. Вина президента Макрона. Померольчик такой неплохой".

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"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковРосcиянормандский формат
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