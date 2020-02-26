В обсервации в Новых Санжарах "экватор", все спокойно – замглавы МОЗ

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Среда, 26 февраля 2020, 14:30

У эвакуированных из Китая граждан за половину времени обсервации не обнаружили симптомов болезни, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, назначенный главным санитарным врачом.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и Виктора Ляшко на итогам заседания правительства

Прямая речь Виктора Ляшко: "На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Мы получили первые результаты исследований проб образцов людей, которые находятся в Новых Санжарах – они отрицательные (...).

В обсервации мы имеем сегодня экватор, седьмые сутки – все спокойно. Людей с симптомами острой респираторной инфекции нет. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал ни у кого повышение температуры".

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Новые Санжары Минздрав


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