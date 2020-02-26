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В обсервации в Новых Санжарах "экватор", все спокойно – замглавы МОЗ

Среда, 26 февраля 2020, 13:30
В обсервации в Новых Санжарах экватор, все спокойно – замглавы МОЗ

У эвакуированных из Китая граждан за половину времени обсервации не обнаружили симптомов болезни, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, назначенный главным санитарным врачом.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и Виктора Ляшко на итогам заседания правительства

Прямая речь Виктора Ляшко: "На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Мы получили первые результаты исследований проб образцов людей, которые находятся в Новых Санжарах – они отрицательные (...).

В обсервации мы имеем сегодня экватор, седьмые сутки – все спокойно. Людей с симптомами острой респираторной инфекции нет. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал ни у кого повышение температуры".

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Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 с декабря прошлого года в мире заразилась 81 191 человек, большинство случаев – в Китае, который был эпицентром распространения болезни. От осложнений этого коронавируса умерли 2 768 человек, выздоровели – 30 281 человек.
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии. Уже есть первые жертвы (11 в Италии и 1 во Франции).
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдению, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияНовые СанжарыМинздрав
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