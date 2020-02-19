Загороднюк После атаки у Золотого боевики вернулись на прежние позиции

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что после атаки у Золотого боевики отошли на свои прежние позиции.

Источник: комментарий Загороднюка после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности

Прямая речь: "Насколько мы понимаем, они отошли на те позиции, где они были".

Детали: Министр заявил, что сейчас на месте событий находится начальник Генштаба Руслан Хомчак и он расскажет о ситуации у Золотого после возвращения.

Что было раньше: 18 февраля на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны глава Генштаба Руслан Хомчак, рассказал, что около 5:15 штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты украинских войск на промежутке от Новотошковского до Желобка.

По его словам, силами ООС нападение штурмовых групп было отражено – и завязался бой, в основном на наблюдательном посту "Баня" 72-й ОМБр. Как пояснил Хомчак, украинские военные отошли от этого наблюдательного пункта, чтобы иметь возможность нанести по нему удар из артиллерии.

Он сообщил, что на пункте "Баня" остался погибший украинский военный.

При этом в Штабе операции объединенных сил Украинской правде сообщили, что украинская сторона до сих пор не смогла забрать тело погибшего на пункте "Баня" бойца ООС.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится в ближайшее время", – сказал пресс-офицер Штаба.

Напомним: