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Загороднюк После атаки у Золотого боевики вернулись на прежние позиции

Среда, 19 февраля 2020, 16:40
Загороднюк После атаки у Золотого боевики вернулись на прежние позиции

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что после атаки у Золотого боевики отошли на свои прежние позиции.

Источник: комментарий Загороднюка после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности

Прямая речь: "Насколько мы понимаем, они отошли на те позиции, где они были".

Детали: Министр заявил, что сейчас на месте событий находится начальник Генштаба Руслан Хомчак и он расскажет о ситуации у Золотого после возвращения.

Что было раньше: 18 февраля на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны глава Генштаба Руслан Хомчак, рассказал, что около 5:15 штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты украинских войск на промежутке от Новотошковского до Желобка.

По его словам, силами ООС нападение штурмовых групп было отражено – и завязался бой, в основном на наблюдательном посту "Баня" 72-й ОМБр. Как пояснил Хомчак, украинские военные отошли от этого наблюдательного пункта, чтобы иметь возможность нанести по нему удар из артиллерии.

Он сообщил, что на пункте "Баня" остался погибший украинский военный.

При этом в Штабе операции объединенных сил Украинской правде сообщили, что украинская сторона до сих пор не смогла забрать тело погибшего на пункте "Баня" бойца ООС.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится в ближайшее время", – сказал пресс-офицер Штаба.

Напомним:

  • Утром 18 февралябоевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Как стало известно, во время боя погиб 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: боевые действияООСДонбассЗагороднюк
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