В Киеве госпитализировали украинку, которая прилетела из Италии

Пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали у украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева для проверки на коронавирус.

Источник: УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко

Прямая речь: "Вчера в аеропорту "Борисполь" у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики".

Детали: Демченко рассказал, что на всех направлениях пограничниками осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом.

По его словам, за время усиленного контроля на границах температурному скринингу подверглись около 160 тысяч человек, которые следовали в Украину. Это делается для того, чтобы выявить тех лиц, у которых могут быть симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их осмотрели медики.

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