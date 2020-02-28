В Киеве госпитализировали украинку, которая прилетела из Италии

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Пятница, 28 февраля 2020, 15:57

Пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали у украинки, которая вернулась из Италии, повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева для проверки на коронавирус.

Источник: УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко

Прямая речь: "Вчера в аеропорту "Борисполь" у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики".

Детали: Демченко рассказал, что на всех направлениях пограничниками осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом.

По его словам, за время усиленного контроля на границах температурному скринингу подверглись около 160 тысяч человек, которые следовали в Украину. Это делается для того, чтобы выявить тех лиц, у которых могут быть симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их осмотрели медики.

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.

Темы: коронавирус Киев Италия


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