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Скотленд-Ярд обнародовал подробности теракта в Лондоне

Понедельник, 3 февраля 2020, 01:29
Скотленд-Ярд обнародовал подробности теракта в Лондоне

Полицейские сообщили подробности нападения на юге Лондона, которое состоялось 2 февраля.

Источник: заявление Скотленд-Ярда

Детали: Полиция нашла взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого в нападении на прохожих, он оказался муляжом. В полиции связывают нападение с террористами и деловые.

В больницу попали трое пострадавших. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как критическое.

Дословно: "Инцидент был объявлен террористическим актом, и мы считаем, что он связан с исламистами".

Что было раньше: В Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек получили ранения. Нападающий застрелен, полиция признала инцидент терактом.

Темы: Великобританиятеракт
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