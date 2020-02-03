Скотленд-Ярд обнародовал подробности теракта в Лондоне

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Понедельник, 3 февраля 2020, 02:29

Полицейские сообщили подробности нападения на юге Лондона, которое состоялось 2 февраля.

Источник: заявление Скотленд-Ярда

Детали: Полиция нашла взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого в нападении на прохожих, он оказался муляжом. В полиции связывают нападение с террористами и деловые.

В больницу попали трое пострадавших. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как критическое.

Дословно: "Инцидент был объявлен террористическим актом, и мы считаем, что он связан с исламистами".

Что было раньше: В Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек получили ранения. Нападающий застрелен, полиция признала инцидент терактом.

Темы: Великобритания теракт


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