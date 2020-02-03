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Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні

Понеділок, 3 лютого 2020, 01:29
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні

Поліцейські повідомили подробиці нападу на півдні Лондона, яке відбулося 2 лютого.

Джерело: заява Скотленд-Ярду

Деталі: Поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнуте до тіла підозрюваного в нападі на перехожих, він виявився муляжем. У поліції пов'язують напад з терористами ІДІЛ.

У лікарню потрапили троє постраждалих. Стан одного з потерпілих лікарі оцінюють як критичний.

Дослівно: "Інцидент було оголошено терористичним актом, і ми вважаємо, що він пов'язаний з ісламізмом".

Що було раніше: У Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелено, поліція визнала інцидент терактом. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіятеракт
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