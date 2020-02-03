Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні

231 перегляд
Понеділок, 3 лютого 2020, 02:29

Поліцейські повідомили подробиці нападу на півдні Лондона, яке відбулося 2 лютого.

Джерело: заява Скотленд-Ярду

Деталі: Поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнуте до тіла підозрюваного в нападі на перехожих, він виявився муляжем. У поліції пов'язують напад з терористами ІДІЛ.

У лікарню потрапили троє постраждалих. Стан одного з потерпілих лікарі оцінюють як критичний.

Дослівно: "Інцидент було оголошено терористичним актом, і ми вважаємо, що він пов'язаний з ісламізмом".

Що було раніше: У Лондоні внаслідок нападу невідомого, озброєного ножем, кілька людей зазнали поранень. Нападника застрелено, поліція визнала інцидент терактом. 

Теми: Велика Британія теракт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Теракт у Лондоні: поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на перехожих 2 лютого 2020, 17:41
Туск заявив про підтримку вступу незалежної Шотландії до ЄС, Британія обурена 2 лютого 2020, 13:57
Британія очікує, що ЄС запропонує торговельну угоду на кшталт канадської 2 лютого 2020, 12:36
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Маємо запис, що доводить - Іран з самого початку знав про збиття літака МАУ
В Україні працюють над тестом на коронавірус, на результат чекають за 10 днів - ЗМІ
Іран "оцінив" жертв збитого літака МАУ у 80 тисяч доларів
Застрелив і втік: у центрі Києва вбили пластичного хірурга
Усі новини
здоров'я

Коли болить голова, горло чи живіт: що можна їсти, а що – ні

мандри

15 помилок, як роблять туристи у Парижі. Поради, як їх уникнути, від місцевих

мандри

Люди, їжа, гори – чому варто поїхати в Батумі взимку