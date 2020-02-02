Теракт в Лондоне: полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих
В Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек получили ранения. Нападающий застрелен, полиция признала инцидент терактом.
Источник: полиция Лондона в Твиттере, The Telegraph, Европейская правда
Детали: Вооруженное нападение произошло 2 февраля на Хай Роуд в районе Стритхем на юге Лондона.
Дословно: "Вооруженные офицеры полиции застрелили мужчину в Стритхеме. По информации на данном этапе, в результате нападения ранения получили несколько человек. Обстоятельства изучаются, мы предоставим дополнительную информацию быстрее. Инцидент считается террористическим актом", - говорится в сообщении полиции.
Детали: Также правоохранители призвали избегать данного района на время работы экстренных служб на месте инцидента.
По сообщению очевидцев в соцсетях, по крайней мере двое человек были ранены в результате нападения неизвестного с ножом. Им была оказана неотложная медицинская помощь.
Со слов свидетелей инцидента, нападавший "просто зашел в магазин, взял нож и начал колоть людей. Владелец магазина пытался отобрать у него нож, но тот отклонился. Нож был действительно большой".
После инцидента территорию над Стритхемом патрулировали вертолеты.
#Streatham: London's Metropolitan Police say emergency services are dealing with an incident in Streatham and urge people to stay away from the area.— I.E.N. (@BreakingIEN) February 2, 2020
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#BREAKING: Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx— TommyGirl (@IAmTommy1990) February 2, 2020