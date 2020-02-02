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Теракт в Лондоне: полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Воскресенье, 2 февраля 2020, 16:41
Теракт в Лондоне: полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих

В Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек получили ранения. Нападающий застрелен, полиция признала инцидент терактом.

Источник: полиция Лондона в Твиттере, The Telegraph, Европейская правда

Детали: Вооруженное нападение произошло 2 февраля на Хай Роуд в районе Стритхем на юге Лондона. 

Дословно: "Вооруженные офицеры полиции застрелили мужчину в Стритхеме. По информации на данном этапе, в результате нападения ранения получили несколько человек. Обстоятельства изучаются, мы предоставим дополнительную информацию быстрее. Инцидент считается террористическим актом", - говорится в сообщении полиции.

Детали: Также правоохранители призвали избегать данного района на время работы экстренных служб на месте инцидента.

По сообщению очевидцев в соцсетях, по крайней мере двое человек были ранены в результате нападения неизвестного с ножом. Им была оказана неотложная медицинская помощь. 

Со слов свидетелей инцидента, нападавший "просто зашел в магазин, взял нож и начал колоть людей. Владелец магазина пытался отобрать у него нож, но тот отклонился. Нож был действительно большой". 

После инцидента территорию над Стритхемом патрулировали вертолеты.  

 

 

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Темы: терактВеликобританияполиция
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