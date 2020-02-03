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Кирилл попросил: В Кремле подумают, упоминать ли Бога в Конституции

Понедельник, 3 февраля 2020, 14:33
Кирилл попросил: В Кремле подумают, упоминать ли Бога в Конституции

В России рабочая группа будет рассматривать вопрос о упоминания в Конституции России Бога.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: " Вся дискуссия ведется в рамках комиссии (рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию – ред.), она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение (по упоминанию Бога – ред.) будет там обсуждаться".

Детали: Ранее 1 февраля председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале сообщил, что патриарх Кирилл во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться за то, чтобы в Конституцию были внесены упоминание о Боге.

Узнать больше: 

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Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
  • Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
  • На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Темы: РосcияКонституциярелигия
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