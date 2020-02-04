Киву поймали за перепиской с Жириновским – СМИ
Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву поймали в Раде за переписке с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Государственной думы Владимиром Жириновским.
Источник: TK Media в You Tube, комментарий Киви "Радио Свобода"
Детали: На видео видно, как человек, похожий на Киву, жаловался в СМС-переписке, что "в Раду пришел гомик-премьер со своим пи*орским правительством, страну с*ка просрали и с этими пи*орам шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет".
Адресатом нардепа значится "Жирик... Владимир Вольфович".
В комментарии "Радио Свобода" Кива, комментируя возможную переписку с Жириновским, отметил, что он "парламентарий европейского государства" и выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской Думы – это такие же парламентарии".
На вопрос, он ли на видео, Кива сказал, что "не отрицает", потому что "можно же утверждать, можно отрицать, а можно – оставаться в нейтральной позиции".
Нардеп также добавил, что со многими народными депутатами "и Европарламента, и Государственной думы ведет взаимоотношения, так как именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы".
На замечание журналиста, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" Кива сказал, что это не значит, что с ним не нужно общаться, что его оружие как парламентария – слово, и что он "должен бороться в интересах своей страны ... словом, убеждением, разговором, поиском компромиссов".
Предыстория:
- 2 октября 2019 года Кива попался в Раде на не очень приличном поведении. Его сняли на видео во время того, как он, пообщавшись с какой-то девушкой, начал рукой мять промежность.
- 12 ноября 2019 года Кива снова хулиганил в Раде: мешал депутатам резиновым предметом.
- 16 января Киву в Раде застали за просмотром голых фото.
- 23 августа 2017 года ГПУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Владимиру Жириновскому в финансировании боевиков "Л/ДНР".
- В сентябре 2018 года Генпрокуратура получила разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.
- Обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 УК Украины, вручили защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева, в октябре 2018 года дело было направлено в суд.