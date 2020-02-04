Коронавирус: МАУ вывезла еще 200 украинцев из Китая и прекращает туда летать

Украинская авиакомпания МАУ вывезла из китайского города Санья 203 украинца и приостановила воздушное сообщение с этой страной в связи с распространением коронавируса.

Источник: пресс-служба МАУ

Прямая речь: "Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе".

Детали: В МАУ отметили, что сразу по прибытии рейса в Международный аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа.

На самолете провели углубленную уборку, включающую дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, использованный для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы.

В авиакомпании заверили, что четко следуют рекомендациям МЗ, ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и Федеральной авиационной администрации США по принятию мер для нераспространения коронавируса.

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Напомним:

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

29 января стало известно, что самолеты МАУ дважды выполнят рейсы в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.