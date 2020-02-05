Дело Шеремета и АТОшников Грищенко: защита говорит о признаках подделки ДНК ветерана

Защита ветерана АТО Владислава Грищенко, подозреваемого в неудачном убийстве бизнесмена на Ивано-Франковщине, заявил о возможной фальсификации доказательства, на котором нашли ДНК подозреваемого.

Источник: выступление адвоката Виталия Ковальчука в суде 3 февраля; комментарий следствия, предоставленный УП спикером Министерства внутренних дел Артемом Шевченко; материалы дела, которые есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Следствие нашло ДНК, которое совпало с ДНК Грищенко, на фрагменте веревки, соединявшей взрывчатку и колесо автомобиля жертвы. Несколько фрагментов веревки следователь упаковал в два разных конверта.

Защита утверждает, что упаковки двух конвертов отличалось. Это якобы свидетельствует о том, что конверт с фрагментом, на котором нашли ДНК, кто-то мог открывать еще до эксперта. Защитник во время выступления в суде предположил, что ДНК Грищенко могли добавить к веревке.

Позиция следствия: "Эти заявления защиты не соответствуют действительности, эксперты не обнаружили нарушений целостности упаковки вещественных доказательств".

От УП: В материалах дела содержится заключение эксперта от ноября 2018 года, который исследовал веревку. Он, в том числе, описал внешний вид конвертов.

Документ есть в распоряжении "Украинской правды". Эксперт отметил, что в обоих случаях "видимых нарушений целостности конверта, этикетки и оттисков печати не обнаружено". Однако конверты имели внешние различия.

Первый конверт с веревкой, где обнаружили ДНК:

Клапаны конверта заклеены, опечатаны тремя оттисками полицейской печати. На лицевой стороне также присутствует оттиск аналогичной печати.

Есть 4 подписи: двух понятых, следователя и инспектора-криминалиста.

Второй конверт с веревкой, где обнаружили ДНК:

Клапаны заклеены, фиксированы прозрачной липкой лентой, бумажной этикеткой с пятью оттисками аналогичной круглой печати. На тыльной стороне есть остатки неразборчивых оттисков печати. На лицевой стороне – два оттиска печати.

Есть 3 подписи: двух понятых и следователя. Подпись инспектора-криминалиста отсутствует.

Тыльная сторона конвертов: слева – конверт без ДНК, справа – конверт с ДНК

Лицевая сторона конвертов: слева – конверт без ДНК, справа – конверт с ДНК; красным подчеркнута подпись инспектора, которая отсутствует на втором конверте

На исследование эксперту был предоставлен еще один конверт, упакованный в тот же день, что и предыдущие. Внутри него была не веревка, а образцы эпителия бизнесмена Михаила Чекурака, которого якобы должны были взорвать. Этот пакет имел признаки, похожие на первый конверт.

Третий конверт с экспертизы:

Клапаны заклеены и опечатаны двумя оттисками печати, на лицевой стороне – один оттиск печати.

Есть 4 подписи. Подпись инспектора-криминалиста отсутствует, однако есть подпись специалиста Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Описание первого и второго конвертов

Описание второго и третьего конвертов

По данным УП, в начале 2019 года эксперты установили сходство между найденным на веревке ДНК и ДНК Владислава Грищенко, который был взят во время тайных следственных действий.

После задержания мужчины у него взяли образцы эпителия для новой экспертизы.

Что было раньше: Через супругов Грищенко, подозреваемых в неудачном убийстве на Ивано-Франковщине, следователи якобы вышли на фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Правоохранители отмечают, что на взрывном устройстве в Ивано-Франковской области нашли ДНК и Грищенко, и его жены Инны. Ее волос якобы нашли в взрывчатке.

Проработав круг контактов Грищенко, полиция заподозрила в убийстве Шеремета музыканта, врача и военную медсестру.

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