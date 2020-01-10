Умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета

Пострадавший Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенко якобы совершили неудачное покушение, скончался.

Источник: Украинская правда со ссылкой на адвоката Грищенко Виталия Ковальчука.

Детали: По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть. Ему был 61 год.

Что было раньше: Осенью 2019 следствие по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака задержало Владислава и Инну Грищенко

Еще одним подозреваемым в деле покушения на Чекурака был Иван Вакуленко. По данным следствия он на авто возил супругов Грищенко для осуществления покушения в Косово.

Грищенки якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

По версии следствия, неудачное убийство было заказным. Глава МВД Арсен Аваков сообщал, что вероятным заказчиком является Василий Шкондеюк, местный предприниматель, владелец туркомплекса, в котором, судя по соцсетей, неоднократно отдыхали супруги Грищенко.

По данным УП, следствие считает мотивом преступления долговые обязательства.

Сам Чекурак был обвиняемым в организации ограбления собственной тещи и подрыва ее ресторана. Ранее он был судим за вымогательство денег со своих должников и угрозы в их сторону. В материалах дела против Чекурака следствие отмечало, что он пользуется авторитетом в криминальных кругах.

Аваков также подчеркивал, что в покушении на Чекурака было использовано такое же взрывное устройство, которое было заложено под автомобиль, на котором ездил Шеремет.

Грищенко заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На обнародованных правоохранителями на брифинге по делу Шеремета разговорах слышно, как Вакуленко звонит Грищенко, чтобы рассказать о вызове на допрос по делу Шеремета. Через несколько дней мужчину нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову.

Правоохранители квалифицировали гибель Вакуленко как самоубийство.

Подозрение в деле убийства Шеремета Грищенкам не объявляли.

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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