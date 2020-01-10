Умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета

Пострадавший Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенко якобы совершили неудачное покушение, скончался.

Источник: Украинская правда со ссылкой на адвоката Грищенко Виталия Ковальчука.

Детали: По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть.

Что было раньше: Двое бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака.

Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

По версии следствия, неудачное убийство было заказным. Местные СМИ писали, а позже и глава МВД Арсен Аваков сообщил, что вероятным заказчиком является Василий Шкондеюк, местный предприниматель, владелец туркомплекса, в котором, судя по соцсетям, неоднократно отдыхали супруги Грищенко.

По данным УП, следствие считает мотивом преступления долговые обязательства.

Тогда подозрение по делу убийства Шеремета Грищенкам не объявляли.

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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