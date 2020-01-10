Умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета
Пострадавший Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенко якобы совершили неудачное покушение, скончался.
Источник: Украинская правда со ссылкой на адвоката Грищенко Виталия Ковальчука.
Детали: По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть.
Что было раньше: Двое бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Косово Михаила Чекурака.
Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.
По версии следствия, неудачное убийство было заказным. Местные СМИ писали, а позже и глава МВД Арсен Аваков сообщил, что вероятным заказчиком является Василий Шкондеюк, местный предприниматель, владелец туркомплекса, в котором, судя по соцсетям, неоднократно отдыхали супруги Грищенко.
По данным УП, следствие считает мотивом преступления долговые обязательства.
Тогда подозрение по делу убийства Шеремета Грищенкам не объявляли.
Узнать больше: "Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета"
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.