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СБУ все еще расследует "тепловизорное" покушение на Шокина

Среда, 5 февраля 2020, 15:51
СБУ все еще расследует тепловизорное покушение на Шокина

Служба безопасности Украины продолжает расследовать вероятное покушении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, совершенное в 2015 году.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Следственным отделом ГУ СБ (Главного управления Службы безопасности – УП) Украины в городе Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в упомянутом вами уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства посягательства на жизнь генерального прокурора Украины Шокина В.Н., то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины".

Детали: Сославшись на тайну следствия, СБУ отказалась сообщать другую информацию о расследовании, в частности, о том, использовали ли преступники тепловизор, о чем заявлял экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Украинская правда" просила также рассказать, на каком этапе находится расследование, установлены ли лица, причастные к преступлению, и оружие, которое они использовали, скольким лицам сообщили о подозрении.

 

Что было раньше: В начале 2020 года ексгенпрокурор Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью.

Бывший чиновник не исключает, что к отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Предыстория:

  • 2 ноября 2015 года около десяти вечера неизвестные обстреляли рабочий кабинет генерального прокурора, где тот проводил совещание.
  • Расследовать дело взяла Служба безопасности Украины.
  • Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что снайпер якобы стрелял с применением тепловизора, и только бронированное стекло спасло жизнь Шокину.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ШокинСБУ
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