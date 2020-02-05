СБУ все еще расследует "тепловизорное" покушение на Шокина

Служба безопасности Украины продолжает расследовать вероятное покушении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, совершенное в 2015 году.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Следственным отделом ГУ СБ (Главного управления Службы безопасности – УП) Украины в городе Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в упомянутом вами уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства посягательства на жизнь генерального прокурора Украины Шокина В.Н., то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины".

Детали: Сославшись на тайну следствия, СБУ отказалась сообщать другую информацию о расследовании, в частности, о том, использовали ли преступники тепловизор, о чем заявлял экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Украинская правда" просила также рассказать, на каком этапе находится расследование, установлены ли лица, причастные к преступлению, и оружие, которое они использовали, скольким лицам сообщили о подозрении.

Что было раньше: В начале 2020 года ексгенпрокурор Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью.

Бывший чиновник не исключает, что к отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Предыстория: