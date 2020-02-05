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Суд дал 10 лет бразильцу, который провез в Украину 4 кг кокаина

Среда, 5 февраля 2020, 16:34

Киевский суд отправил за решетку гражданина Бразилии, который пытался провезти на территорию Украины 4 кг кокаина

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Дословно: "Приговором Соломенского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего обвиняемому на праве собственности на территории Украины".

Что было ранее: Правоохранители сообщили, что в октябре 2018года во время осмотра багажа гражданина Бразилии из двойного дна его чемоданы изъяли 2 пакеты, внутри которых находился кокаин массой 4,1 килограмма.

 

Действия иностранца квалификовалы по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и перевозка наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах).

Темы: судконтрабандапрокуратура
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