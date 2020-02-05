Суд дав 10 років бразильцю, який провіз в Україну 4 кг кокаїну

Київський суд відправив за грати громадянина Бразилії, який намагався провезти на територію України 4 кг кокаїну

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Дослівно: "Вироком Солом’янського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить обвинуваченому на праві власності на території України".

Що було раніше: Правоохоронці повідомили, що в жовтні 2018 року під час огляду багажу громадянина Бразилії з подвійного дна його валізи вилучили 2 пакунки, всередині яких знаходився кокаїн масою 4,1 кілограма.

Дії іноземця кваліфіковали за ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах).