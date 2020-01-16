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Управление госохраны заявляет, что не прослушивало Гончарука

Четверг, 16 января 2020, 10:25
Управление госохраны заявляет, что не прослушивало Гончарука

Управление государственной охраны заявляет, что не причастно ни к "сливу" прослушки якобы с совещания премьер-министра Алексея Гончарука, ни к прослушиванию топ-чиновников в целом.

Источник: пресс-служба УГО в Facebook

Дословно: "Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности".

Детали: В УГО добавили, что ее военнослужащие и другие уполномоченные государственные органы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

УГО призвало СМИ не писать "недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны".

Предыстория:

  • 15 января в сети опубликовали прослушку, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике".
  • Впоследствии некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно УГО.
  • Сам Гончарук 16 января заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Украинская правда

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Темы: ГончарукУГО
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