Управление госохраны заявляет, что не прослушивало Гончарука
Управление государственной охраны заявляет, что не причастно ни к "сливу" прослушки якобы с совещания премьер-министра Алексея Гончарука, ни к прослушиванию топ-чиновников в целом.
Источник: пресс-служба УГО в Facebook
Дословно: "Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности".
Детали: В УГО добавили, что ее военнослужащие и другие уполномоченные государственные органы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.
УГО призвало СМИ не писать "недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны".
Предыстория:
- 15 января в сети опубликовали прослушку, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике".
- Впоследствии некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно УГО.
- Сам Гончарук 16 января заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.