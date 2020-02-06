Найдено доказательство причастности Дубинского к прослушке Гончарука

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Четверг, 6 февраля 2020, 14:54

Аудиозапись прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит доказательства того, что к его появлению причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Источник: метаданные файла, опубликованного в telegram-канале Дубинского

Детали: Оригинал файла прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, опубликованный Дубинским, содержит запись в метаданных о том, что этот файл обрабатывался на компьютере с именем пользователя "KUKSIN".

метаданные файла прослушки Гончарука
Метаданные файла прослушки Гончарука

На это, в частности, обратил внимание пользователь twitter Евгений Сакаль.

Дело в том, что Дубинский, публикуя аудиозапись, загрузил ее в telegram именно в качестве файла, таким образом, запись не была автоматически обработана мессенджером и сохранила первоначалные данные о ее происхождении.

В управлении журналистских проектов "1+1 Продакшн", где снимают программу Дубинского "Гроші", работает корреспондентом Евгений Куксин.

Что было раньше: 5 февраля в помещении студии Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве сотрудники СБУ провели обыск. Следователи в частности интересовались рабочим местом сотрудника телеканала Евгения Куксина.

Ранее газета "Зеркало недели" со ссылкой на осведомленных собеседников сообщала, что уже наутро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировался и как размещался на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.

В обоих силовых ведомствах окончательных выводов не сделали, но в одном отчеты совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.

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Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Темы: Дубинский Гончарук


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