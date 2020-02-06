Волонтерке Зверобой вручили подозрение в угрозах Зеленскому

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Четверг, 6 февраля 2020, 17:07

Волонтерке Марусе Зверобой в Государственном бюро расследований вручить подозрение по статье об "угрозе убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

Источник: заявление Зверобой в здании ГБР, пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Если бы я хотела тебя грохнут, то я бы тебе сказала: "Я тебя взорву". Я бы сказала как. Пусть найдут подобные вещи, чтобы я по телефону или в переписке где-то... Таких переписок не существует в природе. Нет никакой моей прямой угрозы Зеленскому".

Детали: Зверобой 6 февраля заявила, что Зеленский неадекватный и работает в Российскую Федерацию

Она требует совместного допроса вместе с президентом, потому что "хочет посмотреть ему в глаза" и "понять, что с этим человеком".

Она рассказала, что президент также был на допросе в ГБР, где рассказал, что лично не знает Зверобой и Федыну но, по словам Зверобой, "испугался".

Она отметила, что пробыла в здании ГБР 3 часа, так как "допрашивала" следователя. Зверобой добавила, что ей "шьют" подозрения по трем статьям: за угрозы, свержение конституционного строя и угрозу убийством в отношении президента.

По ее словам, 6 февраля она получила подозрение только из-за угроз.

Волонтер отметила, что не понимает, почему ее допрашивают в ГБР, ведь она не госслужащий.

Народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, которую также вызвали в ГБР для вручения подозрения, в ведомстве не было.

Предыстория:

  • 1 ноября Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые во время стрима говорили о поездке президента Владимира Зеленского на передовую и отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
  • Позже Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
  • Служба безопасности тоже расследует производство относительно высказываний нардепа Федыны и волонтера Зверобой в адрес Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявлял: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Зеленский ГБР Федина


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