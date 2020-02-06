Волонтерке Зверобой вручили подозрение в угрозах Зеленскому

Волонтерке Марусе Зверобой в Государственном бюро расследований вручить подозрение по статье об "угрозе убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

Источник: заявление Зверобой в здании ГБР, пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Если бы я хотела тебя грохнут, то я бы тебе сказала: "Я тебя взорву". Я бы сказала как. Пусть найдут подобные вещи, чтобы я по телефону или в переписке где-то... Таких переписок не существует в природе. Нет никакой моей прямой угрозы Зеленскому".

Детали: Зверобой 6 февраля заявила, что Зеленский неадекватный и работает в Российскую Федерацию

Она требует совместного допроса вместе с президентом, потому что "хочет посмотреть ему в глаза" и "понять, что с этим человеком".

Волонтер рассказала, что президент также был на допросе в ГБР, где рассказал, что лично не знает Зверобой и Федыну, но, по словам Зверобой, "испугался".

Зверобой также отметила, что пробыла в здании ГБР 3 часа, так как "допрашивала" следователя. По ее словам, ей "шьют" подозрения по трем статьям: за угрозы, свержение конституционного строя и угрозу убийством в отношении президента.

6 февраля она получила подозрение только из-за угроз по ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 УК. В ГБР сообщили, что в случае доказательства вины, ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Волонтер отметила, что не понимает, почему ее допрашивают в ГБР, ведь она не госслужащий. Защитник Зверобой Андрей Писаренко объяснил, что дело Федыны и Зверобой квалифицировали как подготовку преступления "по предварительному сговору группой лиц". Поскольку Федина нардеп, - подозрение Зверобой вручали в ГБР.

По словам адвоката, Зверобой также вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Следователи просят выбрать для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, которую также вызвали в ГБР для вручения подозрения, в ведомстве не было.

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