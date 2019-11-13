Глава СБУ о скандале с Фединой: Если подтвердится угроза, речь пойдет о заключении

Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского о возможности его гибели на передовой.

Источник: интервью главы СБУ Ивана Баканова "Главкому"

Детали: Ранее Генпрокуратура определила подследственность за Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что Служба безопасности тоже занимается этим делом.

Прямая речь: "Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена.

Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе – весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском – нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют".

Что было ранее: Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении высказываний Федины в адрес Зеленского, которая с волонтеркой Марусей Звиробий обсуждала варианты гибели президента на передовой ( "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата).

Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины. Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

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