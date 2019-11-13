Глава СБУ о скандале с Фединой: Если подтвердится угроза, речь пойдет о заключении
Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского о возможности его гибели на передовой.
Источник: интервью главы СБУ Ивана Баканова "Главкому"
Детали: Ранее Генпрокуратура определила подследственность за Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что Служба безопасности тоже занимается этим делом.
Прямая речь: "Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена.
Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе – весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском – нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют".
Что было ранее: Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении высказываний Федины в адрес Зеленского, которая с волонтеркой Марусей Звиробий обсуждала варианты гибели президента на передовой ( "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата).
Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины. Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск.
- Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
- Комментируя высказывания Зеленского народный депутат "Евросолидарности" София Федина и волонтер Маруся Звиробий, отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
- Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.
- Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.