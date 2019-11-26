ГБР просит снять неприкосновенность с Федыны за угрозы Зеленскому

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату и гражданке".

Детали: Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

В ГБР напомнили, что 26 октября народный депутат и гражданка Мария Зверобой, находясь в г. Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой "озвучивали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью".

Действия Федины и Зверобой квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

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