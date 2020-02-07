ГБР сообщило о подозрении пограничникам, которые вывозили Саакашвили в Польшу

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшим пограничникам, которые вывозили экс-губернатора Одесской области Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности администрации государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела администрации Государственной пограничной службы, организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в республику Польша в феврале 2018 года".

Детали: Следователи ГБР провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили бывшим руководителям подразделений ГПСУ о подозрении в превышении власти или служебных полномочий (ч.2- 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 365 УК).

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также: Шум и стыд на границе. Как Саакашвили вернулся в Украину

Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины

Без Михо. Что происходит в партии Саакашвили после его депортации

Напомним: