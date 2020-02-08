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Канадские юристы требуют от Ирана компенсации за сбитый самолет МАУ

Суббота, 8 февраля 2020, 11:01
Канадские юристы требуют от Ирана компенсации за сбитый самолет МАУ

Канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв катастрофы сбитого украинского самолета над Тегераном, требуя 1,5 миллиарда канадских долларов компенсации (1,1 миллиарда долларов США).

Источник: Reuters

Детали: В качестве ответчиков в иске упоминаются Иран, его верховный лидер и "Корпус стражей исламской революции".

Главный истец по делу является анонимным, он упоминается под именем Джона Доу и является ближайшим родственником одной из жертв катастрофы. В исковом заявлении отмечается, что личность истца нужно защитить из-за опасений за безопасность его семьи в Иране.

В иске утверждается, что сбивание самолета было "преднамеренным и сознательным актом терроризма".

Издание пишет, что иск был подан 24 января в Торонто, но непонятно, был ли он вручен ответчикам в Иране.

Один из руководителей группы адвокатов Иона Арнольд отметил изданию, что канадское правительство должно обеспечить такое сообщение, и он уже получил подтверждение, что оно находится "в пути".

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • 5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.

Украинская правда

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Темы: КанадаИранкатастрофа МАУ в Иранесуд
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