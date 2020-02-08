Канадские юристы требуют от Ирана компенсации за сбитый самолет МАУ

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Суббота, 8 февраля 2020, 12:01

Канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв катастрофы сбитого украинского самолета над Тегераном, требуя 1,5 миллиарда канадских долларов компенсации (1,1 миллиарда долларов США).

Источник: Reuters

Детали: В качестве ответчиков в иске упоминаются Иран, его верховный лидер и "Корпус стражей исламской революции".

Главный истец по делу является анонимным, он упоминается под именем Джона Доу и является ближайшим родственником одной из жертв катастрофы. В исковом заявлении отмечается, что личность истца нужно защитить из-за опасений за безопасность его семьи в Иране.

В иске утверждается, что сбивание самолета было "преднамеренным и сознательным актом терроризма".

Издание пишет, что иск был подан 24 января в Торонто, но непонятно, был ли он вручен ответчикам в Иране.

Один из руководителей группы адвокатов Иона Арнольд отметил изданию, что канадское правительство должно обеспечить такое сообщение, и он уже получил подтверждение, что оно находится "в пути".

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • 5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.

Украинская правда
Темы: Канада Иран катастрофа МАУ в Иране суд


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