Стрельба в Мукачево: Задержаны семь человек, оказывали вооруженное сопротивление - полиция

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 11:40
фото - Нацполиция

На Закарпатье в ходе спецоперации задержаны семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины

Дословно: "В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области".

"Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места события. В результате спецоперации никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Детали:  По сообщению правоохранителей, лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места события изъяты транспортные средства и оружие.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Спецоперация по задержанию участников ОПГ была проведена с участием оперативников управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназа, сотрудников СБУ, детективов ГУНП совместно с прокуратурой области. 

 
 
 
фото - нацполиция 

Предыстория: 

Ранее местные СМИ сообщили о задержании силовиками нескольких лиц в Воловецком районе, вероятно, связанных со стрельбой в Мукачево.

Задержание автомобилей на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 прошло около 22:00 на посту полиции в с. Нижние Ворота.

Напомним, 

  • 7 февраля в полицию поступило сообщение о перестрелке в Мукачево. В результате инцидента ранения получили двое мужчин.
  • К президенту обратились депутаты Мукачевского горсовета с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. 
  • Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево: к оперативно-профилактической отработке в городе были привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Нацгвардии. 

Украинская правда
Темы: Мукачево Закарпатье


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