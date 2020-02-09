На Закарпатье в ходе спецоперации задержаны семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины

Дословно: "В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области".

"Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места события. В результате спецоперации никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Детали: По сообщению правоохранителей, лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места события изъяты транспортные средства и оружие.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Спецоперация по задержанию участников ОПГ была проведена с участием оперативников управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназа, сотрудников СБУ, детективов ГУНП совместно с прокуратурой области.

Вместе с тем в прокуратуре Закарпатья сообщили, что в ходе спецоперации были задержаны два человека, которые попытались травмировать правоохранителей.

Дословно: "При подъезде к посту "Нижние Ворота" оперативниками УСР совместно с сотрудниками Нацполиции были остановлены для проверки автомобили, в которых, по оперативной информации, могли перемещаться имевшие отношение к недавней стрельбы в Мукачево. Вопреки законным требованиям правоохранителей, водители автомобилей пытались скрыться с места происшествия и попытались осуществить наезд на правоохранителей".

"Мотивы и обстоятельства преступления будут проверяться в рамках уголовного производства по предварительной правовой квалификацией по ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)".

Детали: Водители - жителей Закарпатья и Винницкой области - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе проведенного осмотра было изъято оружие и боеприпасы к ним, автомобили "Mercedes-Benz" и "Toyota Land Cruiser" изъяты на штрафплощадку.

фото - нацполиция

Предыстория:

Ранее местные СМИ сообщили о задержании силовиками нескольких лиц в Воловецком районе, вероятно, связанных со стрельбой в Мукачево.

Задержание автомобилей на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 прошло около 22:00 на посту полиции в с. Нижние Ворота.

Напомним,