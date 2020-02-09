В России намерены существенно упростить процедуру приема иностранцев в российское гражданство: соответствующая законодательная работа находится на финальной стадии, законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Источник: "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ и источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики

Детали: Согласно изменениям в закон "О гражданстве РФ", которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Группа по реализации Концепции государственной миграционной политики входят представители разных ведомств и парламентарии была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина.

Дословно: "Перед группой стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан - от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства".

"Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" ч.1 ст. 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства".

"Из закона предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка",— сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Детали: Вице-спикер нижней палаты Петр Толстой заявил в комментарии Ъ, что в правительстве законопроект "уже ждут".

Прямая речь Толстого: "Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать".

Детали: Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что ст.13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения - отмена требования о непрерывном проживании на территории РФ иностранца - соискателя гражданства РФ в течение 5 лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Прямая речь Калашникова: "В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался".

Предыстория:

Ранее начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова в интервью "Известиям" анонсировала изменения миграционного законодательства и закона "О гражданстве" в сторону упрощения.

По словам Казаковой, планируется упростить процедуры приобретения гражданства РФ для жителей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии, т.к. "число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет".

По данным Ъ, активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась в 2018 году.

Принятая тогда Концепция государственной миграционной политики, которая действует до 2025 года, предписывает "открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства".

4 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам, живущим в России и имеющим совершеннолетних дееспособных детей - граждан РФ, получать гражданство по упрощенной процедуре. Также по упрощенной процедуре смогут получить гражданство те иностранцы, кому исполнилось 18 лет во время рассмотрения заявления.

Напомним,