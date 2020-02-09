Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому из-за "реванша диктатуры"

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 22:28

Представители семей героев Небесной сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому, председателю ВР Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке из-за признаков реванша диктатуры в Украине.

Источник: открытое обращение ОО Семьи "Небесной сотни"

Дословно: "Мы, представители семей героев Небесной сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине.

Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев".

Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о "перевороте", о "гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история.

К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти Героев, благодаря которым и она, кстати, существует".

Детали: Семьи героев Небесной сотни отмечают, что их обращение от 24 января с просьбой об организации встречи с руководством государства осталось без реагирования.

На встрече они хотели обсудить свои требования и вопросы, среди которых: отмена приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова; объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное; введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в ГБР из Офиса Генерального прокурора; законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства.

Предыстория:

  • 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей – Александра Бабикова и Александра Соколова.
  • Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства.
  • Кроме того Бабикова назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам. Они призывали противодействовать назначению Бабикова из-за "очевидного прямого конфликта интересов".
  • Адвокат работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данныереестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.
  • 8 февраля бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев. Они назвали Революцию Достоинства государственным переворотом и призвали отменить закон об амнистии майдановцев и "обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года".

Украинская правда
Темы: Майдан Зеленский Разумков Дмитрий Рябошапка


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