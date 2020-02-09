Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому из-за "реванша диктатуры"

Представители семей героев Небесной сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому, председателю ВР Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке из-за признаков реванша диктатуры в Украине.

Источник: открытое обращение ОО Семьи "Небесной сотни"

Дословно: "Мы, представители семей героев Небесной сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине.

Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев".

Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о "перевороте", о "гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история.

К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти Героев, благодаря которым и она, кстати, существует".

Детали: Семьи героев Небесной сотни отмечают, что их обращение от 24 января с просьбой об организации встречи с руководством государства осталось без реагирования.

На встрече они хотели обсудить свои требования и вопросы, среди которых: отмена приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова; объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное; введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в ГБР из Офиса Генерального прокурора; законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства.

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