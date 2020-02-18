Сивохо перенес презентацию "платформы примирения" из-за провокации в Золотом

Советник секретаря Совета безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сообщил о переносе презентации "Национальной платформы примирения и единства" из-за эскалации на Донбассе.

Источник: Сивохо в Facebook

Прямая речь: "Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого.

Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства".

Детали: Сивохо подчеркнул, что презентация не отменяется, а переносится с 19 февраля на более поздний срок (дата будет сообщена позже). По его словам, работа по налаживанию диалога между простыми людьми будет продолжаться "непублично, системно, беспрерывно".

Что предшествовало: Советник секретаря СНБО анонсировал старт "Национальной платформы примирения и единства" для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".