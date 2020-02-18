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Сивохо перенес презентацию "платформы примирения" из-за провокации в Золотом

Вторник, 18 февраля 2020, 16:53
Сивохо перенес презентацию платформы примирения из-за провокации в Золотом

Советник секретаря Совета безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сообщил о переносе презентации "Национальной платформы примирения и единства" из-за эскалации на Донбассе.

Источник: Сивохо в Facebook

Прямая речь: "Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого.

Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства".

Детали: Сивохо подчеркнул, что презентация не отменяется, а переносится с 19 февраля на более поздний срок (дата будет сообщена позже). По его словам, работа по налаживанию диалога между простыми людьми будет продолжаться "непублично, системно, беспрерывно".

Что предшествовало: Советник секретаря СНБО анонсировал старт "Национальной платформы примирения и единства" для того, чтобы "помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".

Предыстория: 

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери. 
  • Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.
  • Глава Генштаба Руслан Хомчак заявил, что боевики открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, а потом объявили режим "тишины", чтобы забрать погибших с обеих сторон. •
  • Менеджер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", бывший военный Андрей Римарук, который часто находится на фронте и общается со всеми звеньями военных, заявляет, что во время утреннего наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого Луганской области.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСЗолотоеСНБО
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