В Украину из Италии возвращаются 123 человека, все здоровы – МИД, Минздрав

В воскресенье вечером в Украину спецрейсом авиакомпании SkyUp должны вернуться 123 эвакуированных из Италии человека.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в воскресенье

Детали: По словам Кулебы, бортом должно было лететь 126 человек, но трое из них не явились вовремя в аэропорт в Венеции, поэтому в самолет зашли 123 человека.

Он также отметил, что на борту находится 4 человека, двое из которых являются иностранцами, но имеют разрешение на постоянное проживание в Украине, а еще два человека – граждане Украины, у которых обнаружили также паспорта других государств.

По словам Криклия, самолет должен прибыть в аэропорт "Борисполь" около 22:30-23:00 в воскресенье.

В свою очередь, Ляшко отметил, что на борт были допущены только здоровые люди.

Прямая речь Ляшко: "Итальянские медики сказали, что перед посадкой на борт было проведено 3 вида медицинского скрининга, и на борт допущены только здоровые люди.

Все, кого мы привезем, на данный момент будут без симптомов болезни с подтвержденными лабораторными свидетельствами, что болезнь отсутствует".

"Мы всем предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию, и все по прилету на территорию Украины в домашних условиях проведут самоизоляцию, в которой предупредили, что за нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена определенная ответственность".

Детали: По словам главного санитарного врача, адреса проживания всех эвакуированных граждан известны, и впоследствии Минздрав будет проводить выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции.

Что предшествовало: В воскресенье самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса, чтобы эвакуировать украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

На борту, кроме экипажа, присутствуют медицинские работники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Минздрав сообщал, что перед посадкой на борт эвакуированных протестуют на COVID-19.

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