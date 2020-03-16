В Украину экстрадировали Левина, которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк
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Понедельник, 16 марта 2020, 16:24
В понедельник в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Прямая речь: "Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев.
По прибытии в Украину Москаленко (Левина) будет доставлено к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения".
Детали: Работники Интерпола передали Левина сотрудникам Службы безопасности и Офиса генпрокурора.
Дополняется...
Украинская правда
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