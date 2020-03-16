В понедельник в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Прямая речь: "По прибытии в Украину Москаленко (Левина) будет доставлено к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения".

Детали: Позже информацию подтвердили в СБУ: "Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев".

Прямая речь председателя СБУ Ивана Баканова: "Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать - каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание".

Работники Интерпола передали Левина сотрудникам Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Его подозревают в организации нападения на активистку, подстрекательстве Сергея Торбина к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк и тому подобное.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина (Москаленко). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

22 февраля стало известно, что областной суд города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Левина.

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