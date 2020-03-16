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В Украине экстрадировали Левина, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк

Понедельник, 16 марта 2020, 15:24
В Украине экстрадировали Левина, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк

В понедельник в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Прямая речь: "По прибытии в Украину Москаленко (Левина) будет доставлено к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения".

Детали: Позже информацию подтвердили в СБУ: "Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев".

Прямая речь председателя СБУ Ивана Баканова: "Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать - каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание".

Работники Интерпола передали Левина сотрудникам Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Его подозревают в организации нападения на активистку, подстрекательстве Сергея Торбина к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк и тому подобное.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина (Москаленко). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

22 февраля стало известно, что областной суд города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Левина.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкнападениеБолгарияУкраина
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