В понедельник в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев.

По прибытии в Украину Москаленко (Левина) будет доставлено к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения".

Детали: Работники Интерпола передали Левина сотрудникам Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

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