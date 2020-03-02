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КС рассмотрит ЗАКОННОСТЬ ЛЮСТРАЦИИ накануне кадровых вопросов в Раде

Понедельник, 2 марта 2020, 09:22
КС рассмотрит ЗАКОННОСТЬ ЛЮСТРАЦИИ накануне кадровых вопросов в Раде

Конституционный суд во вторник 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Источник: расписание на сайте суда

Детали: Пленарное заседание КС начнется в 10 часов, вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня.

Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

В то же время, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Тигипко не будут назначать главой Кабмина.

Бизнесмен подпадает под закон о люстрации как вицепремьер в правительстве Николая Азарова.

Собеседник УП в президентской фракции отметил, что во власти подумывали "сделать быстро вывод Конституционного суда, что закон противоречит Конституции", но "решили не рисковать".

Больше читайте в материалах УП "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Предыстория:

  • В 2015 году 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закон в КС направил Верховный Суд.
  • В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал незаконным увольнение по закону "Об очистке власти" 5 украинских чиновников.

Украинская правда

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Темы: люстрацияКабинет министровКС
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