КС рассмотрит ЗАКОННОСТЬ ЛЮСТРАЦИИ накануне кадровых вопросов в Раде
Конституционный суд во вторник 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.
Источник: расписание на сайте суда
Детали: Пленарное заседание КС начнется в 10 часов, вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня.
Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.
В то же время, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.
Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что Тигипко не будут назначать главой Кабмина.
Бизнесмен подпадает под закон о люстрации как вицепремьер в правительстве Николая Азарова.
Собеседник УП в президентской фракции отметил, что во власти подумывали "сделать быстро вывод Конституционного суда, что закон противоречит Конституции", но "решили не рисковать".
Больше читайте в материалах УП "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"
"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко
Предыстория:
- В 2015 году 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закон в КС направил Верховный Суд.
- В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал незаконным увольнение по закону "Об очистке власти" 5 украинских чиновников.