Мэр Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой ввести на территории города и области чрезвычайное положение.

Источник: обращение Каспрука в Facebook в пятницу вечером

Дословно: "Обратился сегодня к президенту Украины, секретарю СНБО, премьер-министру Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области и соответственно города Черновцы чрезвычайное положение.

Мы понимаем огромную опасность того, что количество заболевших, количество людей с подозрением будет расти. И в отношении тех людей, которые не понимают, которые безответственные, надо действовать гораздо жестче. Эти все инструменты власти, правоохранительным органам предоставит система чрезвычайного положения.

Кроме того, убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом.

Ожидаю решения, его принятие достаточно вероятно. Надеюсь, что оно будет принято чем раньше, тем лучше, до того, как наша негативная статистика начнет зашкаливать".

Детали: Каспрук также отметил, что в область спецрейсами продолжают возвращаться буковинцы, которые застряли в странах ЕС.

Он отметил, что располагает информацией о том, что пассажирам на границе предлагали принять жаропонижающие препараты, чтобы не было проблем с пограничниками и врачами.

"Зная нас, с большой долей вероятности верю, что это имело место быть", - добавил мэр.

Что предшествовало: По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 в Черновицкой области.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

20 марта городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил правительство и президента ввести более жесткие карантинные меры, возможно – чрезвычайное положение.

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