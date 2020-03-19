В Минздраве рассказали, при каких обстоятельствах в Украине продолжат карантин

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Четверг, 19 марта 2020, 23:24

Карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "Мы рассматриваем вариант продления карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост (заболеваемости, - ред.), карантин будет 100% продлен".

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Напомним:

  • В Украине уже зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Темы: Ляшко Минздрав коронавирус карантин


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