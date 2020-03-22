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Директор МВФ пообещала Зеленскому поддержку в связи с коронавирусом

Воскресенье, 22 марта 2020, 21:29
Директор МВФ пообещала Зеленскому поддержку в связи с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса.

Источник: телефонный разговор Зеленского и Георгиевой, сообщает пресс-служба президента, Георгиева в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией.

Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан".

Детали: Собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в ​​связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Вместе с тем, Георгиева написала в Twitter, что Фонд поддерживает Украину в ситуации с распространением коронавируса.

Прямая речь Георгиевой: "Сегодня провела очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".

Украинская правда
Темы: МВФЗеленскийкоронавирус
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