Кернес: Мы с Ярославским, как танк, а губернатор Кучер – моль

Мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора Харьковской области Алексея Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.

Источник: Telegram-канал Кернеса

Прямая речь: "Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное...

Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д.

Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом".

Детали: Кернес считает, что Кучер прикрывается добрым именем президента, поэтому его руководители должны дать ему оценку, а он, социально ответственный бизнес, крупные предприниматели и руководители Харькова уже дали ему свою оценку 19 марта.

Мэр Харькова также заявил, что не понимает, чем сейчас, во время пандемии коронавируса в мире, занимается Кучер.

Он сообщил, что губернатор уволил директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации: "А какая ж борьба с вирусом без руководства этого департамента? Вот и весь Кучер".

Также он сообщил, что по результатам встречи 19 марта, от которой губернатор "самоизолировался":

Ярославский перечислил 55 миллионов гривен на покупку 400 000 тестов для Харькова;

оплачен (2 миллиона гривен) передвижной рентген-аппарат, который вскоре прибудет в Харьков;

оплачены два аппарата искусственной вентиляции легких для грудничков, и они скоро будут доставлены в два харьковских роддома;

Владимиром Мисиком перечислены 240 000 долларов на покупку 6-ти видеогастроскопов;

сформированы и уже находятся в процессе упаковки 22 000 аптечек для социально незащищенных людей пожилого возраста и для них же собраны деньги на 100 000 продуктовых наборов;

бизнесмен Павел Фукс перечислил 560 000 долларов на покупку ИВЛ для харьковских больниц;

в процессе закупка за внебюджетные деньги 500 000 масок;

Что было раньше: 19 марта в Харькове прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем мэр Харькова Кернес и бизнесмен Ярославский раскритиковали губернатора области Кучера.

Ярославский якобы даже назвал Кучера "позорищем".

Самого губернатора на встрече не было.

До этого Кернес не хотел закрывать метро в городе, несмотря на карантин, но после того, як президент напомнил ему об ответственности метро в Харькове все таки закрыли.

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