Кернес: Мы с Ярославским, как танк, а губернатор Кучер – моль

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Пятница, 20 марта 2020, 16:50

Мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора Харьковской области Алексея Кучера и обозвал его молью, я себя вместе с бизнесменом Александром Ярославским – танком.

Источник: Telegram-канал Кернеса

Прямая речь: "Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное...

Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д.

Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Кернес Ярославский Харьков скандал


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