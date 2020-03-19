Шахов: Заразился коронавирусом я в Украине
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Четверг, 19 марта 2020, 15:20
Народный депутат, у которого обнаружили коронавирус, Сергей Шахов заявил, что заразился на территории Украины, а не за границей.
Источник: трансляция Шахова в прямом эфире Facebook
Прямая речь: "Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь".
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Предыстория:
- 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
- Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.
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