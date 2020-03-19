Шахов: Заразился коронавирусом я в Украине

Народный депутат, у которого обнаружили коронавирус, Сергей Шахов заявил, что заразился на территории Украины, а не за границей.

Источник: трансляция Шахова в прямом эфире Facebook

Прямая речь: "Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь".

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