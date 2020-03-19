Шахов: Заразился коронавирусом я в Украине
Народный депутат, у которого обнаружили коронавирус, Сергей Шахов заявил, что заразился на территории Украины, а не за границей.
Источник: трансляция Шахова в прямом эфире Facebook
Прямая речь: "Три дня, которые я был в Европе, не дают возможности. Неужели вирус так мутирует за три дня. Сначала говорили, что 14 дней инкубационный период, а теперь все решилось за три дня. Конечно же, это не так.
Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь, потому что много моих друзей, близких и избирателей мне сообщали, что практически схожи у них были симптомы.
Тест на грипп был отрицательным, а это уже симтом того, что вы заболели коронавирусом".
Детали: По его словам, он был в Европе, Швейцарии 3 дня с 7 по 10 марта.
Шахов рассказал, что по возвращении в Украину он один день был дома, а на следующее утро (12 марта - ред.) поехал на эфир "Доброе утро, страна", заехал на экологический комитет, а затем на встречу в парламенте, где были председатели всех фракций.
Нардеп добавил, что все 79 человек, с которыми он контактировал, уже прошли тест на коронавирус.
Вечером 12 апреля у него поднялась температура и он вызвал скорую помощь.
Сейчас он и его жена, у которой также обнаружили коронавирус, находятся на самоизоляции. Все члены его семьи также ждут результатов соответствующих анализов.
Что было раньше: По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области (речь идет о Шахове и его жене).
Предыстория:
- 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. Кроме него там было еще 11 нардепов.
- В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.
- По словам президента Владимира Зеленского, все, кто контактировал с Шаховым, установленные и будут протестированы. Им рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.
- Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.