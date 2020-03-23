Кличко рассказал о больных коронавирусом в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что 13 из 24 больных коронавирусом в столице находятся в больницах, а 11 человек - находятся на самоизоляции.
Источник: брифинг городского головы 23 марта
Прямая речь: "В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.
С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).
Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и Киева).
13 из 24 больных находятся в больницах, 11 больных - на самоизоляции".
Детали: По его словам, 23 марта в Киеве быстрыми тестами протестовали 594-х киевлян, 22 образца отправили в Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины для подтверждения диагноза.
Сейчас рабочая группа устанавливает круг лиц, контактировавших с больными коронавирусом.
Кличко сообщил, что столица получила 70 тысяч медицинских масок, еще 100 тыс. масок городу передал бизнес. В первую очередь, маски передадут медикам, тесты на коронавирус также передадут медикам и семейным врачам.
Напомним:
- По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели. В Украине заболели 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
- С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
- Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.