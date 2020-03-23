Кличко рассказал о состоянии больных коронавирусом в Киеве

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Понедельник, 23 марта 2020, 12:44

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что 13 из 24 больных коронавирусом в столице находятся в больницах, а 11 человек - находятся на самоизоляции.

Источник: брифинг городского головы 23 марта

Прямая речь: "В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.

С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).

Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и Киева).

13 из 24 больных находятся в больницах, 11 больных - на самоизоляции".

Дополняется ...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Киев коронавирус Covid-2019 карантин Виталий Кличко


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