Глава Минздрава просит денег у бизнеса для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинскому бизнесу с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии COVID-19.

Источник: Емец, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

Детали: Письмо об этом 16 марта прислали в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине.

Министр отмечает, что привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом - общемировая тенденция, поддержанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Прямая речь Емца: "Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов".

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