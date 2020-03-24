В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая

23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76. Спецрейсом з Гуанчжоу прилетіли медичні засоби для боротьби з COVID-19.

Поки на китайській митниці вантажили довгоочікувані тести, в українському фейсбуці обговорювали їхню якість та ефективність.

Спочатку поширювали чутки, що у літаку – експрес-тести, а не лабораторні, які більш точні в діагностиці. Потім говорили, що їх замало.

Пізніше виявилось, що тести – обох видів. Центр громадського здоров’я і Офіс президента назвали цифри: в багажі 250 тисяч швидких і 521 система проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Системи ПЛР призначені для багаторазового використання, їх має вистачити на 50 тисяч досліджень. Володимир Зеленський запевнив, що країна забезпечена системами більш ніж на 10 днів, але от-от мають відбутись ще кілька поставок.

Цю, вже завершену закупівлю, супроводжував депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець. За його словами, це було доручення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Українська правда" поговорила з депутатом того ж дня після прибуття літака. Він розповів про організацію, участь бізнесменів і чиновників, ті самі тести та фейсбук-спротив. А свої враження від поїздки описав коротким "втома".

Андрій Мотовиловець: "У нас було оплачене замовлення на апарати вентиляції легень. Вже після приземлення ми дізналися, що нам відмовляються його постачати" фото: bankruptcy-ua.com

– Андрію, чия була ініціатива провести закупівлю і долучити вас?

– Є антикризовий штаб, і там з'являється фонд, який акумулює на себе гроші (16 березня президент домовився з олігархами про створення спецфонду для боротьби з вірусом – УП). Акумулювати на себе гроші просто так нікому не треба. На початку, в ідеї штабу було акумулювання грошей, закупівлі і доставка.

Ініціатива долучити мене – Кирила Тимошенка. 18 числа після засідання Верховної Ради я з'явився в Офісі президента, де мене попросили допомогти з організацією штабу по роботі з боротьби з коронавірусом – організація роботи фонду і організації закупівель.

– Хто це все фінансував?

– Міністерство оборони фінансувало переліт, а закупівлю фінансував бізнес. Великий український і китайський бізнес.

– Китайський – просто за власною ініціативою чи в обмін на щось?

– Джек Ма (мільярдер, власник Alibaba – УП) допоміг нашій стороні. Він дружить з Олександром Ярославським (власник групи DCH – УП).

– Тобто це був чисто жест доброї волі?

– Це чисто лист про те, що Джек Ма любить Україну. Вони захотіли передати нам лабораторні тести в такій-то кількості.

– Він причетний до їх розробки чи просто оплачує?

– Він тільки оплачує. Він подарував ці тести Україні і ще США, наскільки я знаю.

– Про які загальні суми йде мова?

– Ми це не коментуємо.

– А як щодо суми, витраченої на переліт?

– Порядку 200–260 тисяч доларів.

– Про порядок сум на закупівлі не скажете?

– Я не бачив документи, я не знаю. Я можу тільки відповідати за ту закупівлю, яка була в фонді (спецфонд, створений для протидії вірусу – УП). Ця інформація буде надана пізніше, зараз вона не коментується.

Ви, напевно, не розумієте, що відбувається в світі. Ціни ніхто не хоче розкривати. Ми готові на аудит після закінчення роботи.

– Були закуплені маски, тести, апарати штучної вентиляції легень… Що ще там було?

– Там були засоби дезінфекції, хімічний одяг, різні види масок. Багато всього було. Машинки, які роблять тести. Величезна кількість вантажу. Більше 15-ти різних постачальників.

Було 21.2 тонни. Близько 15 видів товару.

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– Як обиралися продавці, продукція? Їхня якість перевірялась?

– Ми запросили у посольства Китаю постачальників. Нам відразу ж надали. Є рекомендації МОЗ Китаю і є контакти, які нам дали в посольстві.

– Ви писали у Фейсбуці, що представники різних держав змагалися за товар. Що це за історія?

– У нас було оплачене замовлення на апарати вентиляції легень. Вже після приземлення ми дізналися, що нам відмовляються його постачати.

– Тому що хтось забрав?

– Спочатку написали, що все готово, все є, чекає на складі. Потім в останній момент була включена задня. І треба було "вмикати" військових аташе, щоб вони нам допомагали в цій ситуації.

У підсумку все вийшло.

– Ви писали, що наші замовлення були оплачені раніше конкурентів. Раніше – це коли?

– Коли літак летів, були платежі.

Ми забирали складські залишки. Ми забирали проплачений товар. Тобто нам дуже сильно пощастило.

– Коли були остаточно затверджені всі домовленості?

– Остаточно – коли ми побачилися на митному складі. Там три міста було. Гуанчжоу приймав це все, Шанхай і Пекін відправляли літаками. Консолідація була в Гуанчжоу на митному складі.

– Коли було зрозуміло, що вже можна летіти? Скільки тривали переговори?

– Два дні. Був підписаний договір, як тільки ми зрозуміли, в четвер, що тести будуть готові і вони зможуть нам поставити. Це були сотні експрес-тестів.

Ми знали, що там вже чекає Джек Ма, ми знали, що є низка постачальників, які говорять: ми готові вивозити, давати транспорт.

Відразу в четвер почали шукати літак. В "Антонова" (державний авіабудівний концерн – УП) вже були зайняті всі літаки, ми взяли військовий Іл.

– Були ще якісь критерії під час пошуку літака?

– Були: обсяг і маса. У нас з літаками немає проблем. Компанії були готові давати пасажирські Боїнги зі знятими сидіннями. Було питання об'єму і ваги.

Маски – вантаж об'ємний. Іл – це вантажний транспорт. Він передбачений для перевезення військової техніки, тобто піднімає великий і об'ємний вантаж. Пасажирські не взяли би такий обсяг вантажу.

– Скільки всього представників України туди літали. Хто це був?

– Дев’ять осіб екіпажу і один я.

Нас попередили, що всі країни, куди ми сідаємо на дозаправку, включно з Китаєм, на карантині. Нам сказали: ви не вийдете з літака.

Я не зміг би взяти медиків, щоб вони злітали на завод і повернулися.

– У зв'язку з карантином вантаж дезінфікували?

– Його обробляли в Україні.

– Членам екіпажу не потрібно бути на карантині?

– Ми не залишали літак, але ми на карантині. Я перебуваю на карантині, льотчики, які летіли, також на карантині.

– Ви будете 14 днів в ізоляції?

– Я буду 5-7 днів, після цього мені зроблять забір крові для аналізу.

– Ви, напевно, бачили, що відбувалося в Фейсбуці? (у мережі шерили інформацію, що з Китаю везуть неефективні тести; хвиля обурень почалась після посту адвоката Євгенії Закревської – УП)

– У мене був шок. У мене телефон включався тільки на момент дозаправок. Вони тривають від години до двох. У цей час мені треба було написати пост про те, що ми робимо і як ми робимо.

І коли я читав коментарі, звичайно, я був просто шокований. Я знаю невелику кількість людей, які знали, що це за тести. Ті люди, які його коментували, вони взагалі навіть приблизно не знали, які це тести.

В інтернеті від мене вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував тести. Лабораторні тести взагалі перебували в опечатаній холодильній камері.

Це була істерика, від якої я був в шоці. Я коли почитав коментарі, в якийсь момент не хотів нічого писати. Я подумав, блін, хлопці, ну чесно? У чому я перед вами винен? У тому, що я дійсно поїхав допомагати?

– Там ще йшлося про кількість тестів, що спочатку їх було 10 млн нібито, потім 250 тисяч. Можете все–таки сказати, скільки їх було?

– Я не відповідаю за це питання. Нехай це коментують компетентні органи.

Це дуже болюча тема. Тому що лабораторні тести – це допомога. Допомога була надана не тільки нам. Це репутація не наша, а людини, яка дарує. Ми не хочемо розголошувати.

У нас є лабораторні тести в дуже великій кількості.

– Але це кількість тестів, якої точно має вистачити? Це мільйони, тисячі?

– Це сотні тисяч тестів. Точно вистачить. Лабораторні тести, що знаходяться в холодильнику, в спеціальному режимі зберігання. Тобто це дуже серйозне обладнання. Машинки для них. Все це було закуплено.

– Як буде розвиватися ситуація далі? У нас є ще домовленості на якусь кількість вантажів?

– Звісно. Ми зараз займаємося консолідацією, дуже багато представників бізнесу везуть сюди маски, апарати. Всіх їх ми консолідуємо.

Ми всіх заберемо з Китаю, будемо вести сюди. Китай зараз став центром товарів, які можуть допомогти в боротьбі.

– Наскільки ми конкурентні в умовах боротьби за ці критично важливі товари?

– Нам в Гуанчжоу сказали, що два військові літаки прилетіло: США і України.

– А інші країни не отямились поки або в чому справа?

– Інші там вже приходять, але військовою технікою приїжджали тільки ми і США.

– Це говорить про те, що у них і у нас найбільш організовано?

– Про те, що ми кинули максимальних зусиль для цього.

– Хто з міністерств і Офісу президента цим займався?

– Глава Офісу дуже сильно включався. Митниця в Китаї працювала до 4-х годин ранку. Ми почали завантаження в 9 годин, і всі люди залишилися на роботі. Їм дали наказ з Пекіна: ви залишаєтеся, поки Україна не завантажиться.

Тобто без роботи консула й Офісу це було б неможливо. Вони би просто сказали: стійте два дні.

Також Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ – УП) перебував на прямому зв'язку весь час. МОЗ – головний санітарний лікар. МЗС, Міноборони, всі.

– Чи будуть якісь додаткові доплати льотчикам?

– Я скористаюсь депутатським статусом: обов'язково напишу в МОЗ про роботу консульства, у Міністерство оборони – про льотчиків.

– Хочете додати якісь деталі?

– Я б хотів сказати, що в мене не було функції. Є функція хлопців, величезна кількість роботи МОЗу, бізнесу, які допомогли все це організувати, Міноборони.

Це колосальні зусилля держорганів. Організувати політ у четвер увечері, узгодити всі ноти прольоту. Офіс президента працював без зупинки. У мене на кожній дозаправки телефон розривався від Міноборони, МОЗ, МЗС: чи все нормально? ви летите? які проблеми?

Не забувайте, що це різні часові пояси, потрібно все узгодити. І всім цим узгодженням займалися в процесі польоту. Це була колосальна робота.

Моя функція була – зв’язувати і координувати, тобто я не вів цей літак.

Цей літак вели хлопці, з останніх сил. Я взагалі не розумію, як вони це все витримали фізично. Це було дуже важко.

Для мене всі ці люди герої. Моєю задачею було тільки реалізувати їхню працю.

– Все-таки, чому попросили саме вас?

– Коли закінчився робочий день у Верховній Раді, коли ми проголосували за генерального прокурора, я просто з’явився в Офісі, і спитав: вам потрібна допомога? Вони кажуть: нам потрібно терміново організовувати прийом грошей і закупівлі, допоможіть людьми.

Я обдзвонив своїх друзів фінансистів і закупівельників, щоб вони приєднувались і почали масово розгортати роботу.

– Тобто просто так вийшло, що ви готові були допомогти?

– В житті завжди грає роль випадок. Я просто опинився в потрібному місці в потрібний час.

Соня Лукашова