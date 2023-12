У премьера Британии обнаружили коронавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Источник: ВВС со ссылкой на резиденцию премьер-министра

Дословно: "Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус".

Детали: Отмечается, что у Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.

Премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти.

Сообщается, что Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.

Сам Джонсон сообщил в Twitter, что за последние сутки у него развились легкие симптомы и он получил положительный результат на коронавирус.

Прямая речь: "Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, пока мы будем бороться с этим вирусом. Вместе мы победим это".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri