У премьера Британии обнаружили коронавирус

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Пятница, 27 марта 2020, 13:26

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Источник: ВВС со ссылкой на резиденцию премьер-министра

Дословно: "Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус".

Детали: Отмечается, что у Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.

Премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти.

Сообщается, что Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.   

Что было раньше: 25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли. 

Темы: Великобритания коронавирус


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