У премьера Британии обнаружили коронавирус
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
Источник: ВВС со ссылкой на резиденцию премьер-министра
Дословно: "Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус".
Детали: Отмечается, что у Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.
Премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти.
Сообщается, что Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.
Что было раньше: 25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.
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Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли.