Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У премьера Британии обнаружили коронавирус

Пятница, 27 марта 2020, 12:26
У премьера Британии обнаружили коронавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Источник: ВВС со ссылкой на резиденцию премьер-министра

Дословно: "Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус".

Детали: Отмечается, что у Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.

Премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти.

Сообщается, что Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.   

Сам Джонсон сообщил в Twitter, что за последние сутки у него развились легкие симптомы и он получил положительный результат на коронавирус.

Прямая речь: "Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, пока мы будем бороться с этим вирусом. Вместе мы победим это".

Что было раньше: 22 марта британский министр иностранных дел Доминик Рааб был назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.

25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Великобритания
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины" и собрал сотни комментариев благодарности
Пристайко объяснил свой комментарий относительно "сарказма" Зеленского
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: