У премьера Британии обнаружили коронавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Источник: ВВС со ссылкой на резиденцию премьер-министра

Дословно: "Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус".

Детали: Отмечается, что у Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.

Премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти.

Сообщается, что Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.

Что было раньше: 25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.

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