У прем'єра Британії виявили коронавірус

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

Джерело: ВВС з посиланням на резиденцію прем'єр-міністра

Дослівно: "Тест прем'єр-міністра Бориса Джонсона дав позитивний результат на коронавірус".

Деталі: Відзначається, що у Джонсона легкі симптоми, і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра.

Прем'єр Великобританії пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії, професора Кріса Вітта.

Повідомляється, що Джонсон і надалі відповідатиме за врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом.

Що було раніше: 25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19.

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