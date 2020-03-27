У прем'єра Британії виявили коронавірус

8877 переглядів
П'ятниця, 27 березня 2020, 13:26

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

Джерело: ВВС з посиланням на резиденцію прем'єр-міністра

Дослівно: "Тест прем'єр-міністра Бориса Джонсона дав позитивний результат на коронавірус".

Деталі: Відзначається, що у Джонсона легкі симптоми, і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра. 

Прем'єр Великобританії пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії, професора Кріса Вітта.

Повідомляється, що Джонсон і надалі відповідатиме за врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом.

Що було раніше: 25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.

Теми: Велика Британія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
З Британії вирушають останні рейси з українцями перед закриттям кордону 27 березня 2020, 11:35
У Британії затриманий умисно кашляв на поліцейських і казав, що у нього COVID-19 26 березня 2020, 16:23
Від коронавірусу помер 37-річний британський дипломат 26 березня 2020, 02:34
Усі новини
Головні новини
Венедиктова усунула Трепака від справи Гандзюк та інших – він подав у відставку
В Україну йде похолодання до -6 і сніг
У Києві 8 нових випадків зараження Covid-19 – Кличко
На Рівненщині всі хворі на Covid-19 з одного села, одна померла
Усі новини
здоров'я

Тривале сидіння нам шкодить. Чому та що з цим робити

здоров'я

Як коронавірус впливає на тіло людини