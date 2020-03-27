Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У прем'єра Британії виявили коронавірус

П'ятниця, 27 березня 2020, 12:26
У прем'єра Британії виявили коронавірус

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

Джерело: ВВС з посиланням на резиденцію прем'єр-міністра

Дослівно: "Тест прем'єр-міністра Бориса Джонсона дав позитивний результат на коронавірус".

Деталі: Відзначається, що у Джонсона легкі симптоми, і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра. 

Прем'єр Великобританії пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії, професора Кріса Вітта.

Повідомляється, що Джонсон і надалі відповідатиме за врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом.

Сам Джонсон повідомив у Twitter, що за останню добу у нього з’явилися легкі симптоми, і він отримав позитивний результат на коронавірус.

Пряма мова: "Зараз я самоізолююся, але я буду продовжувати керувати урядом за допомогою відеоконференції, поки ми будемо боротися з цим вірусом. Разом ми переможемо це".

Що було раніше: 22 березня британського міністра закордонних справ Домініка Рааба призначили "вцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його головні помічники захворіють на коронавірус.

25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: