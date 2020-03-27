У прем'єра Британії виявили коронавірус
У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.
Джерело: ВВС з посиланням на резиденцію прем'єр-міністра
Дослівно: "Тест прем'єр-міністра Бориса Джонсона дав позитивний результат на коронавірус".
Деталі: Відзначається, що у Джонсона легкі симптоми, і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра.
Прем'єр Великобританії пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії, професора Кріса Вітта.
Повідомляється, що Джонсон і надалі відповідатиме за врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом.
Сам Джонсон повідомив у Twitter, що за останню добу у нього з’явилися легкі симптоми, і він отримав позитивний результат на коронавірус.
Пряма мова: "Зараз я самоізолююся, але я буду продовжувати керувати урядом за допомогою відеоконференції, поки ми будемо боротися з цим вірусом. Разом ми переможемо це".
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Що було раніше: 22 березня британського міністра закордонних справ Домініка Рааба призначили "вцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його головні помічники захворіють на коронавірус.
25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19.
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Передісторія:
- Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
- За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.