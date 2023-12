У прем'єра Британії виявили коронавірус

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

Джерело: ВВС з посиланням на резиденцію прем'єр-міністра

Дослівно: "Тест прем'єр-міністра Бориса Джонсона дав позитивний результат на коронавірус".

Деталі: Відзначається, що у Джонсона легкі симптоми, і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра.

Прем'єр Великобританії пройшов тест на коронавірус за особистою порадою головного лікаря Англії, професора Кріса Вітта.

Повідомляється, що Джонсон і надалі відповідатиме за врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом.

Сам Джонсон повідомив у Twitter, що за останню добу у нього з’явилися легкі симптоми, і він отримав позитивний результат на коронавірус.

Пряма мова: "Зараз я самоізолююся, але я буду продовжувати керувати урядом за допомогою відеоконференції, поки ми будемо боротися з цим вірусом. Разом ми переможемо це".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri