После увольнения Богдана сбор голосов в "Слуге народа" может усложниться

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Вторник, 3 марта 2020, 09:58

Фракция "Слуга народа" все менее монолитна, поэтому сбор голосов за кадровые ротации в Кабинете министров может стать проблемным.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Зеленский на пороге кризиса власти"

Детали: Формально у "Слуги народа" есть более 250 голосов, но без согласования с малыми группами внутри фракции Банковая не может провести через Верховную Раду важные решения.

Порой на пленарных заседаниях решения принимаются благодаря тому, что "Слуге народа" подголосовывает кто-то из "малых" фракций. Из-за внутренних несогласований "монобольшинство" уже провалило массу законодательных инициатив своего же правительства.

Депутаты "Слуги народа" еще с осени начали группироваться вокруг неформальных лидеров и искать каналы связи с олигархическими группами.

Нейтрализовать такие центробежные движения до недавнего времени удавалось благодаря Андрею Богдану, который до увольнения с должности главы Офиса президента играл роль "плохого полицейского" в команде Владимира Зеленского.

Один из приближенных к Богдану собеседников УП считает, что увольнение Богдана плохо скажется на взаимодействии президента с фракцией.

Прямая речь: "Такая схема работает, пока есть и плохой, и хороший полицейский. Если плохой выпадает, то два хороших ничего решить не могут. Их все равно никто слушать не будет... В Офисе еще не понимают, но фракция все глубже делится. Держать ее вместе и заставлять работать будет все сложнее".

Темы: Слуга народа Верховная Рада Богдан Зеленский Кабинет министров


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