Гончарук: Сопротивление системы продолжается, но ничего страшного

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Вторник, 3 марта 2020, 11:21

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что правительство, несмотря на сопротивление системы, продолжает работать и принимать важные для государства решения.

Источник: Гончарук перед заседанием Кабмина 3 марта

Прямая речь: "Рад видеть вас в хорошем настроении. У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Детали: Гончарук также напомнил, что на прошлой неделе они сделали "важный шаг, чтобы коррупция исчезла в Государственной фискальной службе" и "приняли важные решения о замене менеджмента в энергетических компаниях".

Премьер также выразил надежду, что новые люди "быстро прекратят тот беспорядок со схемами, НДС и налогами на таможне".

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Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Ирина Балачук, УП
Темы: Гончарук Кабинет министров


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