Гончарук: Сопротивление системы продолжается, но ничего страшного
Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что правительство, несмотря на сопротивление системы, продолжает работать и принимать важные для государства решения.
Источник: Гончарук перед заседанием Кабмина 3 марта
Прямая речь: "Рад видеть вас в хорошем настроении. У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе".
Детали: Гончарук также напомнил, что на прошлой неделе они сделали "важный шаг, чтобы коррупция исчезла в Государственной фискальной службе" и "приняли важные решения о замене менеджмента в энергетических компаниях".
Премьер также выразил надежду, что новые люди "быстро прекратят тот беспорядок со схемами, НДС и налогами на таможне".
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Предыстория:
- 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
- Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.