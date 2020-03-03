Нардепам раздали манипулятивные тезисы для увольнения Гончарука и других

Среди депутатов так называемой группы Коломойского-Авакова начали распространять тезисы, с помощью которых 4 марта будут пытаться уволить премьер-министра Алексея Гончарука, директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Источник: блог основателя StateWatch Александра Леменова на "Украинской правде"

Прямая речь: "Группа Коломойского-Авакова всеми силами хочет "сбить" главу правительства Алексея Гончарука, а также – уволить директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Но здравым депутатам очевидно, что ложью этого добиться невозможно. Надеемся, вышеупомянутый анализ поможет разобраться в ситуации и тем, кто сомневался".

Детали: В распечатке, которая называется ""Серьезный разговор" с правительством и силовиками" говорится о необходимости "тройной перезагрузки" правительства: структурной, кадровой и в целом политики Кабмина.

В тезисах упоминается провальная политика правительства по промышленному производству, спад экспорта через стойкую ревальвацию гривны, низкие объемы бюджетных поступлений, отсутствие механизмов поддержки инвесторов.

Также указывается, что объединение министерств, которое предложил Кабмин в августе 2019 года, не сработало: целые отрасли остались без присмотра государства вообще, потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства; и вообще в правительстве хватает людей с четкой ответственностью за конкретные направления развития страны.

Кроме того, отмечается, что некоторые министры не справляются с возложенными на них задачами, а руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают нужного результата.

Отдельно указывается, что есть замечания к правоохранительным и антикоррупционных органам, особенно к генпрокурору и главе НАБУ и НАПК, которые так и не смогли привлечь к ответственности коррупционеров.

Поэтому, как указывается в распечатках для нардепов, относительно Кабмина и силовиков "надо делать институциональные и кадровые выводы".

В свою очередь Леменов назвал тезисы для депутатов "подменой понятий" и "манипуляцией".

Он пояснил, что любой уголовный процесс длится месяцами, если не годами, что НАПК – это орган превенции, а не наказания, а обличители никак не касаются ускорения привлечения коррупционеров к ответственности.

Леменов также напомнил, что Офис генпрокурора осуществляет только процессуальное руководство, а прокуратура уже даже потеряла функцию следствия.

По его словам, НАБУ направило в суд около 245 кейсов, 438 обвиняемых, 38 приговоров, и теперь ускорение привлечения к ответственности зависит не от его руководителя НАБУ или руководителя ОГУ, а от работы судов.

Леменов также отметил, что депутаты не могут вмешиваться в следственные действия, потому что это является преступлением. Но посоветовал вникать в юридические тонкости, потому что "очевидно, что подавляющее большинство "слуг народа" не понимают, как должен функционировать орган правопорядка или правосудия в демократической стране".

Он также напомнил, что депутаты не могут ничего требовать от директора НАБУ или генпрокурора, кроме как публичной отчетности за проделанную работу.

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