Нардепам раздали манипулятивные тезисы для увольнения Гончарука и других

2837 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 14:05

Среди депутатов так называемой группы Коломойского-Авакова начали распространять тезисы, с помощью которых 4 марта будут пытаться уволить премьер-министра Алексея Гончарука, директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Источник: блог главного эксперта антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александра Леменова на "Украинской правде"

Прямая речь: "Группа Коломойского-Авакова всеми силами хочет "сбить" главу правительства Алексея Гончарука, а также – уволить директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Но здравым депутатам очевидно, что ложью этого добиться невозможно. Надеемся, вышеупомянутый анализ поможет разобраться в ситуации и тем, кто сомневался".

Детали: В распечатке, которая называется ""Серьезный разговор" с правительством и силовиками" говорится о необходимости "тройной перезагрузки" правительства: структурной, кадровой и в целом политики Кабмина.

В тезисах упоминается провальная политика правительства по промышленному производству, спад экспорта через стойкую ревальвацию гривны, низкие объемы бюджетных поступлений, отсутствие механизмов поддержки инвесторов.

Также указывается, что объединение министерств, которое предложил Кабмин в августе 2019 года, не сработало: целые отрасли остались без присмотра государства вообще, потому что у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства; и вообще в правительстве хватает людей с четкой ответственностью за конкретные направления развития страны.

Кроме того, отмечается, что некоторые министры не справляются с возложенными на них задачами, а руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают нужного результата.

Отдельно указывается, что есть замечания к правоохранительным и антикоррупционных органам, особенно к генпрокурору и главе НАБУ и НАПК, которые так и не смогли привлечь к ответственности коррупционеров.

Поэтому, как указывается в распечатках для нардепов, относительно Кабмина и силовиков "надо делать институциональные и кадровые выводы".

В свою очередь Леменов назвал тезисы для депутатов "подменой понятий" и "манипуляцией".

Он пояснил, что любой уголовный процесс длится месяцами, если не годами, что НАПК – это орган превенции, а не наказания, а обличители никак не касаются ускорения привлечения коррупционеров к ответственности.

Леменов также напомнил, что Офис генпрокурора осуществляет только процессуальное руководство, а прокуратура уже даже потеряла функцию следствия.

По его словам, НАБУ направило в суд около 245 кейсов, 438 обвиняемых, 38 приговоров, и теперь ускорение привлечения к ответственности зависит не от его руководителя НАБУ или руководителя ОГУ, а от работы судов.

Леменов также отметил, что депутаты не могут вмешиваться в следственные действия, потому что это является преступлением. Но посоветовал вникать в юридические тонкости, потому что "очевидно, что подавляющее большинство "слуг народа" не понимают, как должен функционировать орган правопорядка или правосудия в демократической стране".

Он также напомнил, что депутаты не могут ничего требовать от директора НАБУ или генпрокурора, кроме как публичной отчетности за проделанную работу.

Читайте также: "Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином"

"Новое лицо" на все времена. Действительно ли Зеленский хочет заменить Гончарука на Тигипко

Предыстория:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Украинская правда
Темы: Слуга народа Гончарук Верховная Рада Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
После увольнения Богдана сбор голосов в "Слуге народа" может усложниться 3 марта 2020, 09:58
В "Слуге народа" перечислили претензии к Кабмину 3 марта 2020, 01:41
Корниенко об обновлении правительства: Быть только "новым лицом" мало 3 марта 2020, 01:04
Все новости
Главные новости
Симптомы коронавируса у украинца, путешествовавшего по Италии, появились через неделю
Коронавирус в Украине: Минздрав рассказал, как не заболеть и что маска не спасет
Гончарук: Сопротивление системы продолжается, но ничего страшного
В Украине – первый случай коронавируса
Все новости
интервью

Победители Нацотбора GO_A: Звездную болезнь точно не подхватим

Медицина

Мерить температуру путешествующим в поисках коронавируса неэффективно

мода

5 свадебных трендов, которые сделают ваш праздник современным

Поиск по сайту
Архив
Весь архів