Офис генпрокурора закрыл дело о "тепловизорном" покушении на Шокина
Офис Генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора.
Источник: бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram, комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"
Прямая речь: "Офис Генпрокурора на днях закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора".
Детали: В пресс-службе СБУ "Украинской правде" подтвердили, что дело закрыто 28 февраля.
По данным Лещенко, в деле было допрошено 700 свидетелей, проведено около десяти следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз.
Вместе с тем, оказалось, что еще в конце 2015 было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете генпрокурора.
Лещенко отметил, что тогда же, в конце 2015 года, было доказано, что с места совершения выстрела невозможно увидеть людей в кабинете генерального прокурора, и с 2017 года в деле не происходило ничего.
Экс-нардеп добавил, что в мае 2019 года, после активизации адвоката Трампа Руди Джулиани на украинском направлении, адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки из интернета о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко с целью его отставки.
Что было раньше: По состоянию на 5 февраля Служба безопасности Украины сообщала, что продолжает расследовать вероятное покушении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, совершенное в 2015 году.
Предыстория:
- 2 ноября 2015 года около десяти вечера неизвестные обстреляли рабочий кабинет генерального прокурора, где тот проводил совещание.
- Расследовать дело взяла Служба безопасности Украины.
- Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что снайпер якобы стрелял с применением тепловизора, и только бронированное стекло спасло жизнь Шокину.