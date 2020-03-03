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Офис генпрокурора закрыл дело о "тепловизорном" покушении на Шокина

Вторник, 3 марта 2020, 13:38

Офис Генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора.

Источник: бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram, комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Прямая речь: "Офис Генпрокурора на днях закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора".

Детали: В пресс-службе СБУ "Украинской правде" подтвердили, что дело закрыто 28 февраля.

По данным Лещенко, в деле было допрошено 700 свидетелей, проведено около десяти следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз.

Вместе с тем, оказалось, что еще в конце 2015 было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете генпрокурора.

Лещенко отметил, что тогда же, в конце 2015 года, было доказано, что с места совершения выстрела невозможно увидеть людей в кабинете генерального прокурора, и с 2017 года в деле не происходило ничего.

Экс-нардеп добавил, что в мае 2019 года, после активизации адвоката Трампа Руди Джулиани на украинском направлении, адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки из интернета о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко с целью его отставки.

Что было раньше: По состоянию на 5 февраля Служба безопасности Украины сообщала, что продолжает расследовать вероятное покушении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, совершенное в 2015 году.

Предыстория:

  • 2 ноября 2015 года около десяти вечера неизвестные обстреляли рабочий кабинет генерального прокурора, где тот проводил совещание.
  • Расследовать дело взяла Служба безопасности Украины.
  • Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что снайпер якобы стрелял с применением тепловизора, и только бронированное стекло спасло жизнь Шокину.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораШокинСБУ
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