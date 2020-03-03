Штепа проиграла Геращенко в суде

Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мер Славянска Неля Штепа проиграла суд против народного депутата Ирины Геращенко за иск о защите чести и достоинства.

Источник: Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы, которая подавала иск о защите чести и достоинства".

Детали: Она опубликовала копию решения суда, в котором сказано, что суд отказал Штепе в удовлетворении иска. Решение вступит в силу через 30 дней, то есть после окончания срока подачи апелляции.

Нардеп также отметила, что 17 марта состоится следующий суд, где против нее судятся бывшие беркутовцы Аброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей чести и достоинства. Они подали в суд на Геращенко за то, что их команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками.

Предыстория: Штепа подала иск в суд против Геращенко в июне 2018 года.

Напомним: