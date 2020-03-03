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Вторник, 3 марта 2020, 23:28

Штепа проиграла Геращенко в суде

Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мер Славянска Неля Штепа проиграла суд против народного депутата Ирины Геращенко за иск о защите чести и достоинства.

Источник: Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы, которая подавала иск о защите чести и достоинства".

Детали: Она опубликовала копию решения суда, в котором сказано, что суд отказал Штепе в удовлетворении иска. Решение вступит в силу через 30 дней, то есть после окончания срока подачи апелляции.

Нардеп также отметила, что 17 марта состоится следующий суд, где против нее судятся бывшие беркутовцы Аброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей чести и достоинства. Они подали в суд на Геращенко за то, что их команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками.

Предыстория: Штепа подала иск в суд против Геращенко в июне 2018 года.

Напомним:

  • Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме.
  • На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозил пожизненный срок заключения.
  • В октябре 2019 Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу ексмера Славянская Нели Штепы.

Украинская правда
Темы: суд Геращенко сепаратизм


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