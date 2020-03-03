Штепа проиграла Геращенко в суде
Обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-мер Славянска Неля Штепа проиграла суд против народного депутата Ирины Геращенко за иск о защите чести и достоинства.
Источник: Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы, которая подавала иск о защите чести и достоинства".
Детали: Она опубликовала копию решения суда, в котором сказано, что суд отказал Штепе в удовлетворении иска. Решение вступит в силу через 30 дней, то есть после окончания срока подачи апелляции.
Нардеп также отметила, что 17 марта состоится следующий суд, где против нее судятся бывшие беркутовцы Аброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей чести и достоинства. Они подали в суд на Геращенко за то, что их команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками.
Предыстория: Штепа подала иск в суд против Геращенко в июне 2018 года.
Напомним:
- Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме.
- На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозил пожизненный срок заключения.
- В октябре 2019 Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу ексмера Славянская Нели Штепы.